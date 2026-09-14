Cantera rojiblanca, la base del buen paso de Chivas en el Apertura 2026
Las Chivas de Gabriel Milito lideran el futbol mexicano gracias a una nueva generación de figuras formadas en el Rebaño. De la mano de los campeones de Concacaf Sub-20, Santiago Sandoval y Hugo Camberos, el estratega argentino ha encontrado en su propio rebaño el camino para suplir a Armando “La Hormiga” González y comandar la tabla de la Liga MX.
Lejos de recurrir al mercado, Milito ha optado por mirar hacia su rebaño para enderezar su proyecto al frente del Guadalajara. Pese a iniciar el torneo con una derrota ante Toluca y soportar la venta de “La Hormiga” al Olympiacos, el equipo rojiblanco ha logrado reponerse para sumar, desde ese entonces, siete partidos invictos y, con 17 puntos, colocarse puntero del Apertura 2026 tras 8 fechas.
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Sandoval y Camberos han recibido la confianza para tomar las riendas del gol tapatío. Sandoval, en 5 partidos disputados, ha anotado 3 tanto, incluido un doblete en la más reciente jornada ante Pumas, mientras que Camberos ha colaborado con una asistencia.
Además, ambos han visto un aumento en su tiempo de juego durante este torneo. Camberos, de registrar 173 minutos en el Clausura 2026, ha elevado su participación a 319 minutos en este torneo. En tanto, Sandoval, que en la pasada temporada sumó 313, en la actual campaña ya casi iguala dicho número, con 304 minutos a la mitad del torneo.
Fuerzas básicas, la base de Chivas
Pero ellos no son los únicos canteranos que han visto acción con Milito. Entre figuras ya consolidadas y juveniles con proyección, las Chivas tienen en su plantilla a 8 futbolistas surgidos de sus academias.
En el arco destaca como titular Raúl “Tala” Rangel, mientras que en la reserva, como tercer portero y aprendiz, aparece Sebastián Liceaga. En la zaga defensiva se encuentran Luis Gabriel Rey y Miguel Gómez, mientras que en el ataque están los ya mencionados Santiago Sandoval y Hugo Camberos.
Invertir en el propio club antes que pagar a otros equipos
Desde 2020, Chivas cambió su modelo de negocio al invertir en sus divisiones inferiores y refundar el Tapatío como una filial en la Liga de Expansión MX para foguear a sus jóvenes antes de dar el salto al primer equipo.
El presidente del club, Amaury Vergara, ha expresado públicamente que este proyecto integra la formación del futbolista y el desarrollo de la plantilla mediante un ecosistema donde el dinero se invierte dentro de la misma institución: ”Mucho dinero que se perdía y se le 'regalaba' a otros equipos, ahora lo estamos invirtiendo en nuestra cantera para tener a nuestros propios jugadores y darles una verdadera oportunidad en el primer equipo”, señaló.
Chivas nutre a la Liga MX y a la Selección
Además, Chivas abastece al resto del futbol mexicano; prueba de ello es que otros nueve equipos de la Liga MX tienen en sus filas a jugadores que pasaron por el cuadro tapatío:
Cruz Azul: Jesús Orozco Chiquete y Ariel Castro
América: Alexis Gutiérrez
Toluca: Pavel Pérez
Necaxa: Francisco Méndez, Diego Ochoa y Raúl Martínez
Pumas: Cristian Calderón
León: Abraham Villegas Maciel
Atlético de San Luis: Iván López, Sebastián Pérez Bouquet y Óscar Macías
Puebla: Alejandro Organista
Querétaro: Carlos Villanueva
Además, para la Copa Mundial 2026, México convocó a tres elementos formados en la filial jalisciense. Por su parte, las selecciones menores representaron la base que guio la obtención del título de Concacaf Sub-20 y la medalla de plata en los Juegos Centroamericanos con la Sub-23.
Selección mayor: Raúl Rangel, Mateo Chávez y Armando “La Hormiga” González
Selección Sub-20: Cristo Navarrete, Juan Liceaga, Yohan Orozco, Diego Covarrubias, Santiago Sandoval y Hugo Camberos
Selección Sub-23: Carlo Soldati, Gael García, Juan Uribe y Brandon Téllez