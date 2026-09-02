Carlos Álvarez lleva al América al mínimo de refuerzos que pidió Almada
Guillermo Almada pidió entre cuatro y cinco refuerzos antes de comenzar el Apertura 2026. El América inició el torneo sin ninguno y necesitó casi siete semanas para alcanzar el mínimo de la solicitud del entrenador uruguayo.
Carlos Álvarez se convirtió en la cuarta incorporación del equipo. El Levante anunció este miércoles que llegó a un acuerdo con las Águilas para el traspaso del mediocampista español de 23 años, quien deja al club después de 105 partidos, 14 goles y 14 asistencias.
Álvarez fue además uno de los protagonistas del ascenso del Levante a Primera División. Marcó en el minuto 96 ante el Burgos, el 25 de mayo de 2025, el gol que aseguró matemáticamente el regreso del conjunto valenciano a la máxima categoría.
Su llegada cambia una cuenta que Almada había mantenido abierta desde julio. El entrenador explicó entonces que pretendía sumar "entre cuatro y cinco refuerzos" para fortalecer al equipo de cara a las distintas competencias, aunque reconoció que las negociaciones no dependían directamente de él.
El América abrió el Apertura sin fichajes. Óscar Perea fue anunciado posteriormente como el primero, Edwin Cerrillo se convirtió en el segundo y Miguel Borja llegó el 20 de agosto como el tercero. Álvarez coloca finalmente la cifra en cuatro.
La incorporación se produce además cuando el equipo ya encontró profundidad por otras vías. Las Águilas son líderes e invictas después de seis jornadas, con 16 puntos, y Almada ha utilizado a futbolistas jóvenes como Ícaro da Conceição para ampliar su rotación.
Ahora esa profundidad incorpora una pieza procedente de España. Almada ya tiene el mínimo que había pedido; todavía queda por saber si el América llevará la cuenta hasta cinco.