Casi media Liga MX cambia de proyecto: ocho técnicos nuevos y un campeón ratificado para el Apertura 2026
Casi la mitad de la Liga MX tendrá un entrenador distinto al que inició el Clausura 2026. Ocho de los 18 clubes contrataron técnico durante el receso y Cruz Azul ratificó a Joel Huiqui, quien tomó al equipo en la última jornada y convirtió un interinato de siete partidos en el décimo campeonato de la institución.
Los puntos de partida son opuestos. Guillermo Almada sucede al entrenador que ganó seis títulos con América; Esteban Solari toma al último finalista; Huiqui defenderá el campeonato; Miguel Herrera arma un Atlante procedente de Expansión; y Renato Paiva y Gerardo Espinoza llegan a clubes instalados en la parte baja.
Los que arrancan con obligación de título
Guillermo Almada: modificar al América sin borrar la etapa de Jardine
América cerró con André Jardine un ciclo de tres años, seis títulos y un tricampeonato de Liga MX. La eliminación ante Pumas en los cuartos de final del Clausura abrió el cambio en el banquillo, pero no modificó la exigencia.
Almada vuelve a México después de no poder evitar el descenso del Real Oviedo. Su equipo mostró algunos de los rasgos habituales del uruguayo y Federico Viñas recuperó protagonismo, pero los resultados no alcanzaron para salir de la parte baja.
En Coapa buscará introducir presión alta, mayor exigencia física y competencia interna sin desmontar a un plantel acostumbrado a ganar. Franco Rossano resumió la pretemporada con una frase: “Estamos corriendo como locos”.
La principal gestión no estará únicamente en la cancha. Almada deberá repartir espacios entre figuras, veteranos y jóvenes mientras intenta renovar al equipo que dominó la etapa reciente del futbol mexicano.
Esteban Solari: sostener al Pumas finalista
Pumas terminó el Clausura como líder con un torneo récord de 36 puntos, eliminó al América y a Pachuca, y perdió la final contra Cruz Azul. Antonio Sancho, vicepresidente deportivo, aclaró que el cambio de entrenador no significa comenzar otra vez: la base permanece y el objetivo es el campeonato.
Solari llamó la atención de la directiva por lo realizado precisamente en Pachuca. Dirigió a los Tuzos durante el Clausura y los llevó hasta las semifinales, en las que quedaron fuera ante Pumas. Su etapa terminó cuando no hubo acuerdo para renovar.
El argentino contará con líderes como Keylor Navas, Nathan Silva y Adalberto Carrasquilla, además de jóvenes que buscan mayor participación. Sobre su propuesta evitó comprometerse con una formación: “Soy más de roles que de sistema”.
Pumas ya demostró que puede pelear arriba. La tarea de Solari será sostenerlo sin copiar a Efraín Juárez y evitar que la final quede como un semestre aislado.
Joel Huiqui: del interinato campeón a dirigir 17 jornadas
Huiqui no fue contratado durante el verano, pero completa los nueve cambios porque no comenzó el Clausura al frente de Cruz Azul.
Tomó al equipo en la última jornada, dirigió toda la Liguilla y ganó el título en sus primeros siete partidos como entrenador de Primera División. La directiva decidió convertir aquella solución de emergencia en un proyecto formal.
Antes había trabajado en categorías juveniles y como auxiliar. Su primera experiencia al frente de un equipo mayor terminó con un campeonato, por lo que no existe un proceso anterior que permita medirlo.
Ahora tendrá que diseñar una pretemporada, participar en la elección de refuerzos, administrar una fase regular completa y defender el título. También deberá mostrar si las decisiones que funcionaron durante una Liguilla pueden sostenerse durante todo el semestre.
Los que deben justificar planteles e inversión
Matías Almeyda: otro intento de Rayados por convertir nombres en un equipo
Monterrey vuelve a cambiar de entrenador sin modificar su obligación. Almeyda toma una de las plantillas con mayor inversión de la Liga MX y a un club que ha alternado técnicos sin encontrar la misma constancia en los títulos.
Su último trabajo terminó antes de lo previsto. Salió del Sevilla durante una temporada de malos resultados y tensión institucional, poco después de haber recibido un mensaje de respaldo de la directiva.
Rayados lo eligió por el liderazgo y la intensidad que marcaron su primera etapa en México. La preparación comenzó en Cancún y el plantel agregó a Diego Rossi a un ataque que ya incluye a Lucas Ocampos, Óliver Torres y Jesús Corona.
Almeyda tendrá recursos, profundidad y experiencia. La evaluación empezará por conseguir que esas piezas funcionen juntas y no por la falta de alternativas.
Benjamín Mora: continuidad para un Pachuca que volvió a semifinales
Pachuca cambió de técnico pese a alcanzar las semifinales. Benjamín Mora llega a una institución que forma, expone y vende jóvenes sin renunciar a competir por los primeros lugares.
Su experiencia anterior fue breve. Dejó al Wuhan Three Towns después de pocos meses y regresó a México tras sus etapas con Atlas y Querétaro.
La directiva no le pide cambiar la estructura del club. Tendrá que incorporar su idea a una plantilla alimentada por la cantera y evitar que la salida de Solari interrumpa el rendimiento mostrado en el Clausura.
El primer partido será ante Pumas, nuevo equipo de su antecesor. Pachuca volverá a medir su capacidad para cambiar de entrenador sin cambiar de modelo.
Los que necesitan corregir el rumbo
Miguel Herrera: preparar al Atlante para otra categoría
Atlante vuelve a Primera División después de 12 años y con una plantilla construida originalmente para competir en Expansión. Su trabajo de mercado comenzó con una limpieza amplia, pero las incorporaciones todavía no compensan todas las salidas.
Herrera regresa al club donde inició su carrera como técnico. Su antecedente inmediato fue la selección de Costa Rica, con la que no consiguió clasificarse al Mundial 2026. Antes había dirigido a Tijuana.
Óscar Jiménez, Diogo Bagüí y Jhojan Julio están entre los refuerzos de un plantel que sigue abierto. Herrera deberá decidir qué futbolistas de Expansión pueden sostenerse en Primera y dónde necesita más jerarquía.
El inicio tampoco permite demasiadas pruebas: Atlante enfrentará a Necaxa, América y Monterrey antes de la pausa por Leagues Cup.
Diego Mejía: del campeonato en Canadá a Atlético de San Luis
Diego Mejía llega a San Luis después del mejor trabajo de su carrera. Con Atlético Ottawa conquistó el primer título de la historia del club y consiguió la clasificación a la Copa de Campeones de Concacaf.
El grupo propietario, encabezado por el Atlético de Madrid, decidió trasladarlo a un equipo que terminó el Clausura con Raúl Chabrand como interino tras la salida de Guillermo Abascal.
La pretemporada ha combinado trabajo físico, conceptos tácticos y varios amistosos para conocer a un plantel irregular. Mejía tendrá que demostrar si el método que funcionó en Canadá puede adaptarse a una liga con otro ritmo y mayor presión semanal.
El primer objetivo será simple: que San Luis mantenga una forma de jugar durante todo el torneo y deje de cambiar de dirección a mitad del camino.
Gerardo Espinoza: ordenar al Puebla antes de pensar en la Liguilla
Puebla terminó cerca del fondo, ha perdido jugadores importantes durante varios mercados y compite con uno de los presupuestos más reducidos del campeonato.
Espinoza vuelve a Primera después de su paso por Chivas en el Clausura 2025. Dirigió nueve partidos, no consiguió clasificar al equipo y dejó el cargo al terminar la fase regular.
En Puebla ha dedicado la preparación a evaluar jóvenes y encontrar futbolistas con experiencia capaces de sostener su propuesta. La plantilla todavía puede sufrir movimientos antes del cierre del mercado.
Antes de hablar de Liguilla, tendrá que conseguir algo que el club no ha tenido en sus últimos torneos: continuidad en la alineación, el banquillo y la idea de juego.
Renato Paiva: sacar a Santos de la parte baja
Santos eligió a Renato Paiva para encabezar una reestructura deportiva después de varios torneos lejos de la Liguilla. El portugués ya conoce la Liga MX por sus etapas con León y Toluca, aunque ahora trabajará con un plantel que parte desde otra posición.
Su paso más destacado fue con Botafogo. En el Mundial de Clubes 2025 venció al Paris Saint-Germain y llegó a los octavos de final, pero fue despedido después de la eliminación ante Palmeiras. Más tarde tuvo una etapa corta en Fortaleza.
Santos comenzó temprano la pretemporada, realizó una concentración y sumó varias incorporaciones. Paiva tendrá más sesiones que otros entrenadores nuevos para definir su equipo.
El primer cambio deberá aparecer en la tabla. Santos necesita dejar de acumular torneos entre los últimos puestos antes de pensar en recuperar el protagonismo de otras etapas.