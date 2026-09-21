Castañeda ve ambiente para llevar el ascenso a la ley, pero aún no tiene los votos
Movimiento Ciudadano presentará este martes en el Senado una iniciativa para que el ascenso y descenso quede respaldado por la ley: propone incluir el mérito deportivo como principio rector de la Ley General de Cultura Física y Deporte.
Clemente Castañeda, coordinador de la bancada e impulsor de la iniciativa, reconoció al final del foro “Fuera de lugar”, de este lunes, que todavía no cuenta con los votos necesarios para aprobarla, aunque aseguró que en el encuentro encontró disposición de todos los grupos parlamentarios para discutirla.
“Lo que he podido observar de parte de todos los grupos parlamentarios es una preocupación compartida y un compromiso genuino con que esta medida en particular, es decir, la eliminación del ascenso y el descenso, pudiera revertirse. Veo un ambiente político muy optimista”, explicó el coordinador de MC en entrevista con Sports Illustrated México, una vez concluido el conversatorio.
En el presídium de la apertura, celebrada por la mañana en el salón de la Comisión Permanente, estuvo buena parte de la conducción del Senado. Higinio Martínez, de Morena, preside la Mesa Directiva; Mauricio Vila, del PAN, y Jorge Carlos Ramírez Marín, del PVEM, ocupan dos vicepresidencias, e Ignacio Mier, también de Morena, preside la Junta de Coordinación Política.
Mier no comprometió a su bancada, pero tampoco cerró la discusión: “Movimiento Ciudadano ha anunciado su coordinador, Clemente Castañeda, que presentarán una iniciativa de reforma. Hay que deliberarla”, señaló en su intervención, y pidió sumar a los dirigentes de la FMF y la Liga MX.
En la misma apertura, Martínez afirmó haber encontrado entre los grupos parlamentarios disposición para buscar una fórmula que restablezca el ascenso y descenso, aunque evitó adelantar el voto de Morena, partido de la presidenta Claudia Sheinbaum, sobre una iniciativa cuyo texto todavía no conocía.
Castañeda, sin embargo, no confundió esas expresiones con una mayoría para que la iniciativa se lleve a cabo.
“Lo que ustedes hoy pudieron atestiguar fue la expresión pública de todos los grupos parlamentarios. No sé al momento de trasladar esto a una iniciativa de ley qué apoyo podamos concitar, pero por eso sirve la política parlamentaria, para platicarla, trabajarla y construir consensos alrededor de ella”, dijo.
El PAN fue el único que fijó una postura positiva.
“Desde el Partido Acción Nacional respaldamos el ascenso y el descenso”, cerró Vila su mensaje en la apertura. Habló a nombre de su grupo y centró su intervención en la brecha económica entre la Liga MX y la Liga de Expansión.
Según estimaciones cuya fuente no identificó, un club de Liga MX genera alrededor de 63 millones de dólares al año y uno de Expansión, 2.2 millones: casi 29 veces menos. La franquicia promedio de Liga MX, aseguró, pasó de unos 15 millones de dólares en 2020 a cerca de 150 millones seis años después, mientras la de Expansión se quedó alrededor de dos.
Por eso Vila planteó que la discusión no termine en el derecho a subir. Propuso revisar subsidios, reparto de ingresos y pagos de compensación como los que otras ligas usan para amortiguar un descenso: si a los clubes de abajo se les exige solidez financiera, dijo, necesitan condiciones para construirla.
Ramírez Marín, también desde el presídium, apuntó a la incoherencia del modelo actual: “No hay ninguna razón deportiva que justifique el no ascenso y descenso. ¿Cuál es la lógica de que no haya ascenso y descenso por mérito, pero sí pueda haber ascenso por invitación?”.
La propuesta no fija cuántos equipos deben ascender, qué requisitos de estadio tienen que cumplir ni cómo debe organizarse la Liga MX; más bien busca que el mérito deportivo quede establecido como un principio rector para las asociaciones deportivas nacionales.
Castañeda marcó ese límite cuando, ya en la entrevista, se le preguntó por el riesgo de injerencia gubernamental, el mismo que en 2015, con el choque entre la Conade de Alfredo Castillo y varias federaciones, llevó al Comité Olímpico Mexicano a advertir ante el COI que México podía quedarse fuera de Río 2016.
“Nosotros no pretendemos sustituir ni a los directivos del deporte, ni a los directivos del futbol, ni siquiera meternos en la regulación particular del futbol. Lo que estamos diciendo es que el mérito deportivo debe ser un principio rector del deporte en México y esto incluye al futbol”, añadió Castañeda.
No sería la primera reforma deportiva de MC que pasa el Senado y se atora después. En la legislatura anterior, Castañeda y Patricia Mercado impulsaron un salario base para deportistas profesionales, con protecciones laborales y contra la violencia pensadas sobre todo para el futbol femenil.
El Senado la aprobó en marzo de 2024 por 79 votos contra cero, pero en la Cámara de Diputados no avanzó, y la versión presentada de nuevo en 2025 sigue en la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
En agosto, Jorge Álvarez Máynez, coordinador nacional del partido, pidió a la Comisión Nacional Antimonopolio investigar la eliminación del sistema. La CNA abrió el 14 de septiembre una investigación de oficio por posibles prácticas monopólicas relativas en el acceso a las competiciones del futbol profesional, aunque aclaró que seguía el tema desde meses atrás y que abrir el expediente no supone responsabilidad acreditada.
A eso se suman la nueva apelación de cinco clubes de Expansión ante el TAS y dos juicios de amparo admitidos en septiembre en tribunales federales, que permiten estudiar los argumentos pero no ordenan, por ahora, restablecer el sistema.
La FMF y la Liga MX no respondieron a la invitación al foro.
“Mandamos la invitación, no nos respondieron, pero desde luego que las puertas están abiertas. Queremos una legislación eventualmente de consenso y para eso es importante escuchar a todas las partes”, comentó Castañeda.
Su último contacto formal con los dirigentes del futbol, contó, fue hace varios años, en la discusión sobre violencia en los estadios que siguió a los hechos en la Corregidora de Querétaro, en marzo de 2022. “Es un asunto de tiempo, no de voluntad de nuestra parte”, concluyó el senador.