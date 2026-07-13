"Cata" Domínguez anuncia su retiro del futbol profesional tras 20 años de carrera
Sin homenaje y sin un partido de despedida, así fue como Julio César "Cata" Domínguez puso fin a su carrera como futbolista profesional. El jugador que ayudó a terminar la sequía de Cruz Azul en 2021 colgará los botines tras no encontrar equipo para el Apertura 2026.
El defensor de 38 años dio a conocer la noticia este domingo 12 de julio. Lo anterior, tras ser abordado por los medios de comunicación durante el partido amistoso entre Pumas y América de Cali, encuentro en el que participó su hijo, Julio César Domínguez Jr., quien jugó para el conjunto universitario.
“Yo ya terminé el contrato con Atlético de San Luis y ya pienso en retirarme para que sepan cómo está mi situación. Estoy contento por tanto trabajo, tanto tiempo de disfrutar del futbol que se va a extrañar; pero, gracias a Dios, estoy con mi familia, estoy tranquilo, en paz”, declaró.
Pese a la sencillez de su despedida, se dijo contento con su decisión y aclaró que era algo que venía analizando desde tiempo atrás.
"Estaba esperando si salía alguna oportunidad, pero conscientemente creo que ya me voy a retirar. Estoy en una etapa en la que estoy con mi familia. Fueron tres años viajando entre Ciudad de México y San Luis, y ya tomé la decisión de retirarme", afirmó.
Su hijo continuará con su legado
Cabe recordar que el "Cata" debutó con La Máquina en 2006, teniendo que lidiar con la sequía de títulos de liga del club, misma que llegó a su fin con el campeonato del Guard1anes 2021, torneo en el que fue uno de los capitanes del equipo. Además, con los Cementeros alzó los trofeos de la Liga de Campeones de la Concacaf, la Leagues Cup, la Supercopa MX, así como dos Copas MX y dos títulos de Campeón de Campeones, antes de arribar al Atlético de San Luis en 2023.
También tuvo la oportunidad de representar a la selección mexicana. Con las categorías menores disputó el Mundial Sub-20 de 2007, mientras que con la mayor jugó 24 partidos, incluyendo encuentros de Copa América, Nations League y eliminatorias mundialistas.
Y aunque dice adiós, el apellido Domínguez seguirá estando presente en la Liga MX con el "Catita". Si bien todavía es un juvenil de 18 años, ya ha sido convocado al primer equipo de Pumas, club en el que actualmente se encuentra.
Seguirá jugando en "La Talacha"
Finalmente, cabe señalar que el ahora exjugador de 38 años no abandonará del todo el futbol. Al menos así lo dejó ver en sus redes sociales, donde reveló que seguirá jugando en el sector amateur, ya que reforzará al Chivas Impulsora en el Cuadrangular de la Feria de Tlacotepec el próximo 1 de agosto.