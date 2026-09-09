César Huerta vuelve a Pumas, pero no cierra la puerta a regresar a Europa
César Huerta volvió a Pumas después de año y medio en Europa, pero su regreso a la Liga MX no significa que haya cerrado definitivamente esa etapa de su carrera.
El atacante mexicano, que militó en el Anderlecht de Bélgica, reconoció que mantiene el objetivo de volver al futbol europeo después de que una lesión interrumpiera una experiencia en la que considera que apenas pudo mostrar su nivel durante seis meses.
“Me gustaría. Tengo esa espina clavada porque realmente solo jugué seis meses. Los disfruté al máximo. Mi lesión no la disfruté, pero le saqué el máximo aprendizaje”, explicó Huerta en una entrevista difundida por Pumas.
El “Chino” señaló que, antes de pensar nuevamente en salir, su prioridad está en recuperar ritmo, ayudar al equipo y competir por el campeonato.
“Mi sueño personal es el de mi grupo también, que es salir campeón, salir campeón con esta institución, con mi equipo”, dijo.
Huerta llegó originalmente a Pumas para el Apertura 2022 y registró 20 goles en 87 partidos antes de marcharse al Anderlecht. Su experiencia en Bélgica estuvo marcada por una lesión que, según relató, también representó uno de los momentos más complicados de su carrera por la falta de un diagnóstico preciso.
“Estar del otro lado del mundo solo, llegar a casa y no saber qué pasa con tu cuerpo” fue una de las situaciones que, aseguró, modificaron su forma de entender la profesión.
Ahora busca una segunda etapa con los universitarios.
“Si daba el 100 por ciento, ahora tengo que dar el 200 por ciento”, señaló Huerta, quien también destacó el llamado “entrenamiento invisible”: dormir bien, cuidar la alimentación y mantener el trabajo físico fuera de las sesiones del equipo.
Pumas fue también el club desde el que Huerta llegó a la Selección Mexicana y consiguió su primera oportunidad en Europa. Por eso, aunque no imaginaba regresar tan pronto, aseguró que la decisión fue sencilla cuando confirmó el interés universitario.
“Sabía que era un lugar a donde yo quería volver. Estoy muy feliz y sé que tomé la decisión correcta”.