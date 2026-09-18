Chivas apagó el ataque de Almada: de ocho goles en cinco partidos, a dos en seis juegos
En enero de 2022, el Pachuca de Guillermo Almada le ganó 2-1 a las Chivas y llevó su inicio ante el Guadalajara en Liga MX a cinco partidos sin derrota: tres victorias, dos empates y ocho goles a favor por apenas dos en contra. Después de eso, no ha vuelto a ganarles.
Desde aquel partido, los equipos de Almada han enfrentado seis veces a las Chivas en Liga MX y apenas marcaron dos goles: 0.33 por encuentro, frente a los 1.6 que promediaban en los cinco anteriores. Empataron los primeros tres y perdieron los últimos tres, con cuatro partidos sin anotar.
Los marcadores cuentan la caída: 0-0, 1-1, 0-0, 0-1, 0-2 y 1-2. El último gol llegó en febrero de 2025, cuando el Pachuca cayó 2-1.
La mala racha sobrevivió a los cambios en el banquillo rival. Las tres derrotas llegaron ante tres entrenadores distintos: Fernando Gago, Arturo Ortega y Óscar García. Gabriel Milito será el cuarto que Almada encuentre dentro de esa racha.
Lo que cambió es el equipo que trae ahora. El América lleva 15 goles en siete partidos del Apertura 2026, 2.14 por encuentro, y no se ha ido en blanco una sola vez. La producción además se aceleró: anotó dos veces en las primeras dos jornadas y 13 en las cinco siguientes.
Ni siquiera la primera derrota del torneo frenó eso. El Cruz Azul se puso 4-0 en el Estadio Azteca y el América respondió con goles de Brian Rodríguez, Óscar Perea y Miguel Borja part terminar 4-3. Perdió el invicto, pero estiró a cinco los partidos de Liga MX con al menos dos anotaciones.
La que cambió fue la defensa. En las primeras seis jornadas, el América había recibido apenas dos goles; el Cruz Azul le hizo cuatro en una sola noche.
"Me confirmó lo bueno que veníamos haciendo y lo malo que veníamos haciendo. Defendimos muy mal y tuvimos una cantidad de situaciones, no solo los goles, dos pelotas o tres en los palos", admitió Almada después del partido ante los celestes, antes de insistir en que el equipo sigue haciendo cosas muy buenas en la zona ofensiva.
El sábado tendrá enfrente el problema contrario. En esos seis partidos ante las Chivas, los equipos de Almada recibieron seis goles, uno por encuentro; lo que les faltó fue encontrar el arco rival.