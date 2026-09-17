Chivas busca igualar su mejor racha ante América en fase regular
El 14 de febrero pasado, en el Estadio Akron, Armando González marcó el único gol del Clásico Nacional y le dio a las Chivas su segunda victoria consecutiva sobre el América en fase regular. Siete meses después, el Guadalajara puede extender la racha a tres e igualar su mejor registro ante su máximo rival en la era de los torneos cortos.
Las Chivas sólo han ganado tres clásicos nacionales seguidos de fase regular una vez en la era de los torneos cortos, entre el Clausura 2008 y el Clausura 2009. Este sábado, en el Estadio Azteca, tendrán la oportunidad de repetirlo.
La racha actual empezó en el Apertura 2025, con un 2-1 y goles de Roberto Alvarado y Armando González. Gabriel Milito sigue al frente y buena parte de los jugadores que ganaron aquellos dos clásicos permanecen en el plantel.
La única racha de tres triunfos comenzó en el Clausura 2008, con un 3-2 en el Estadio Jalisco: doblete de Sergio Santana y gol de Sergio Ávila, en unas Chivas del manejador Efraín Flores que tenían a Luis Michel, Héctor Reynoso, Jonny Magallón, Ramón Morales, Gonzalo Pineda, Alberto Medina y Omar Bravo. El Guadalajara terminó líder con 33 puntos, aunque quedó eliminado en cuartos de final por el Monterrey.
Del otro lado había un América irreconocible. Guillermo Ochoa y Salvador Cabañas eran sus figuras, pero el equipo acabó último con 11 puntos y pasó por tres técnicos en un semestre: Daniel Brailovsky lo empezó, Rubén Omar Romano lo relevó y Juan Antonio Luna lo terminó.
La caída del América continuó. En el Apertura 2008, ya con Ramón Díaz en el banquillo, volvió a quedarse fuera de la Liguilla y perdió 2-1 ante las Chivas en el Estadio Azteca, con doblete de Omar Arellano.
El tercer triunfo llegó en el Clausura 2009. Francisco Ramírez acababa de asumir como estratega del Guadalajara y Sergio Amaury Ponce marcó el 1-0 en el Jalisco. Para entonces, el América sustituyó a Díaz por Jesús Ramírez y volvió a cerrar el torneo fuera de la Liguilla.
Nada de eso se parece a lo que hay ahora. El América suma 16 puntos en siete partidos, con uno duelo pendiente, y su primera derrota del torneo llegó apenas la semana pasada ante el Cruz Azul, en un 4-3 que había empezado 4-0.
Aquella racha se completó contra un equipo que en tres torneos no clasificó una sola vez. Ésta se juega contra el segundo lugar, y sin el futbolista que ganó los dos primeros.