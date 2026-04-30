Chivas construye una nueva versión del Campeonísimo, según el “Cabo” Valvidiva y Quirarte
El Guadalajara de Gabriel Milito firmó en el Clausura 2026 el mejor torneo corto de su historia con 36 puntos, fue una de la segunda ofensiva más productiva (33 goles) y volvió a liderar la regla de menores con 3,683 minutos reglamentarios (4,294 totales). El promedio de edad (26.1 años) no es un dato más: es la base del proyecto.
Desde ahí parte la lectura de Javier “Cabo” Valdivia, integrante del Campeonísimo, cinco veces campeón de liga con el club y autor del primer doblete de México en un Mundial (1970).
“Se están sentando las bases de lo que era un Campeonísimo, pero dependerá de que mantengan al grupo y no vendan a los jugadores buenos. Si conservan ese equipo como en su momento, que eran jóvenes, puede llegar”, confesó a Sports Illustrated México.
El equipo de Milito construyó su torneo desde la continuidad y el volumen: 7,627 pases acertados, 86 tiros a portería y una racha de 13 partidos sin perder en el Estadio Akron. No dependen de una sola figura.
Ahí es donde la edad lo atraviesa todo. Bryan González (23 años), Armando González (23), Brian Gutiérrez (22), Efraín Álvarez (23), Richard Ledezma (25) y Daniel Aguirre (26) forman parte de una estructura joven que ya produce en primera división.
González firmó tres goles y cuatro asistencias; Gutiérrez participó en siete anotaciones; Álvarez participó en nueve intervenciones de gol. A eso se suma la consolidación de Roberto Alvarado (27) y el liderazgo del capitán Luis Romo (30).
Fernando Quirarte coincidió con la lectura de Valdivia. El capitán del Guadalajara campeón en 1986-87, referente defensivo del club durante más de una década y mundialista en México 86, lo resume: “Hay mucha gente joven, por eso se habla de esas bases. El equipo de Milito ha jugado muy bien al fútbol, sabe lo que está haciendo. Ojalá lo pueda coronar, que es lo que todos queremos”, señaló.
Son dos análisis desde generaciones distintas que parten del mismo punto: juventud, continuidad y grupo, pero también, ambos se mostraron preocupados por la Liguilla de este semestre.
El Guadalajara pierde cinco jugadores de su columna vertebral que fueron convocados con la selección mexicana que jugará el Mundial 2026: Raúl Rangel, Luis Romo, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez y Armando González.
Rangel deja seis arcos en cero; Romo 97 recuperaciones; Alvarado nueve participaciones de gol; Gutiérrez siete; y Armando González 12 tantos, el segundo mejor goleador del torneo.
“Le va a afectar. Va a ser más difícil, pero cualquier equipo en Liguilla es candidato y tiene posibilidades”, añadió Quirarte.
Valdivia lo reduce a impacto inmediato: “Hay una debilidad de cinco jugadores. Es oportunidad para otros, los más jóvenes, pero no tienen la experiencia para este momento”.
Las Chivas de Milito tienen base, números y juventud, sin embargo el equipo que hizo 36 puntos no es el que jugará la Liguilla. Partirán desde la desventaja.