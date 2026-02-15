Las Chivas de Gabriel Milito y Matías Almeyda: la solidez defensiva como sello
En el Clausura 2017, cuando las Chivas alzaron su último título de liga, el equipo dirigido por Matías Almeyda tenía un sello luego de seis jornadas que se replica en el de las lideresas del Clausura 2026 de Gabriel Milito: la solidez defensiva.
Como hace 9 años, el Guadalajara es de las mejores defensas en el campeonato: con Almeyda permitió seis goles en el mismo número de partidos, mientras que las de “Gabi” Milito acumulan cuatro.
Si bien el estilo de juego era diferente en los cuadros de estos entrenadores argentinos, por un lado el de Matías apostó por un equipo que tuviera como ADN las transiciones rápidas, ofender con los extremos y con el corazón por delante, el de Milito es más metódico, estructurado, que busca asociaciones cortas y la posesión del balón, ambos eran ordenados en la retaguardia.
“Vengo con la misma idea de Matías, despertar al gigante dormido, ojalá que lo pueda conseguir”, señaló Militio en su presentación, al parafrasear la famosa declaración que Almeyda dijo en su presentación sobre devolverle la grandeza a un equipo que, como con Matías, vive años de ayuno sin levantar trofeos.
El “9” como punto de apoyo: Pulido y la Hormiga, claves en dos Chivas distintas
Ambas versiones del Guadalajara tienen otro punto en común: un nueve como referencia en ataque. Con Almeyada, fue Pulido, por Milito, Armando “Hormiga” González.
Tras las primeras seis fechas, Pulido era el mejor anotador del equipo junto con Ángel Zaldívar, ambos con dos goles cada uno, mientras que González es el mejor de las de Milito y el sublíder de la tabla de goleo con cinco goles, a uno de Joao Pedro (San Luis), el mejor del campeonato.
Las formas de atacar son diferentes, Almeyda jugaba con extremos profundos que realizaran transiciones rápidas, Milito apuesta a laterales abiertos y mucho juego interior, con control posicional más que vértigo, sin embargo ambos tenían como fin común tener un finalizador letal en el área.
Milito, con mejor ataque que el de Almeyda
Al momento, las Chivas de Milito cuentan con más volumen que las de Almeyda. Son las que más disparan al área en lo que va del campeonato y el segundo cuadro con más goles del Clausura 2026, con 11 dianas, mientras que las de Almeyda luego de seis partidos llevaba ocho, con un partido en el que su equipo se fue en blanco.
El poder ofensivo del Guadalajara de Milito le ha permitido ser el mejor cuadro del campeonato, el único con marca perfecta al acumular 18 puntos de 18 posibles.
La construcción de la plantilla también es diferente: Milito promueve canteranos al primer equipo y tiene un elenco joven, que le permite el dinamismo que le gusta hacer en el campo.
Luego de seis jornadas, ha cumplido con todos los minutos de menores al tener como protagonistas al tener en su columna vertebral a la “Hormiga”, Bryan González y Brian Gutiérrez, todos de 22 años.
Mientras que las de Almeyda tenían a jugadores con más experiencia como Oswaldo Alanís, 28 años; Jair Pereira, 31, o Carlos Salcido, 36, para un promedio de edad de 27.4 años.
El promedio de la versión de Milito es de 25.2, con sus jugadores de mayor experiencia en el once inicial: el capitán Luis Romo y Omar Govea, los líderes de la nueva camada con 30 años cada uno.
Además, la versión de Milito no se entendría sin su núcleo de mexicoamericanos, que ya son clave en estas Chivas: Daniel Aguirre, Richard Ledezma y Efraín Álvarez conforman la base de Milito, un importante contraste con el de Almeyda, contaba solo con Miguel Ponce, quien no era habitual entre los titulares.
El reto de las de Milito estará en no quedarse en solo un buen comienzo, sino en terminar con el de Almeyda, que, tras acabar en el tercer puesto, rompieron un ayuno de 11 años sin un trofeo de liga para Chivas al ganar el Clausura 2017 y llegar a 12, que los tiene en la actualidad como el segundo club más ganador de la Liga MX junto al Toluca, por detrás de los 16 del odiado rival América.
Por lo pronto, la victoria de 1-0 sobre el América en la sexta jornada, le dio argumentos a las de Milito que se puede soñar con seguir los pasos de la versión de su compatriota.