Chivas pierde en casa en la gran sorpresa de la jornada 10 de la Liga MX

El Querétaro aprovechó una pifia tempranera del Guadalajara para encaminarse a un triunfo de 2-0 contra todos los pronósticos en el Estadio Akron, en duelo correspondiente a la jornada 10 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Los Gallos Blancos del Querétaro del entrenador chileno Esteban González llegaron a 17 puntos y subieron al cuarto lugar.

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Las Chivas del Guadalajara dirigidos por el argentino Gabriel Milito se mantuvieron en la segunda posición con 18 unidades.

Al minuto 12, la defensa del Guadalajara jugó en su área, Luis Romo quedó sorprendido entre dos rivales y entregó la pelota para que Alí Ávila firmara el primer gol del partido.

Los Gallos desplegaron un contragolpe al 68' que terminó con el 2-0 definido por el argentino Mateo Coronel. AFP