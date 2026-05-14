Chivas rescata empate ante Cruz Azul en el último partido del Banorte antes del Mundial 2026
Cruz Azul y Chivas dejaron abierta la semifinal del Clausura 2026 tras empatar 2-2 en la ida disputada en el Estadio Banorte, en el último partido que el inmueble recibió antes de ser entregado oficialmente para los preparativos finales rumbo al Mundial 2026.
El Guadalajara volvió a competir con un plantel parchado. Gabriel Milito no contó con Raúl Rangel, Luis Romo, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez y Armando González, convocados al proceso mundialista de Javier Aguirre, además de Daniel Aguirre, quien sigue lesionado. Aun así, Chivas volvió a encontrar respuestas desde los jóvenes y las transiciones rápidas.
El equipo rojiblanco avisó primero al 8’, cuando Richard Ledezma apareció dentro del área y estrelló un disparo en el travesaño tras un contragolpe. Cruz Azul respondió con aproximaciones de José Paradela y Agustín Palavecino, aunque Chivas logró sostener el partido desde la presión alta y el ritmo físico en medio campo.
Santiago Sandoval volvió a ser el futbolista más peligroso del Guadalajara. Al 27’, el juvenil probó desde fuera del área con un disparo que Kevin Mier alcanzó a controlar. Dos minutos después llegó el 0-1. Sandoval condujo un contragolpe por derecha y habilitó a Ricardo Marín dentro del área. El delantero disparó a portería, Mier rechazó el balón y el propio Sandoval apareció para empujar el rebote.
Chivas mantuvo la agresividad ofensiva tras el gol y estuvo cerca del segundo al 32’, cuando Efraín Álvarez sacó un disparo cruzado que pasó apenas desviado. Sin embargo, Cruz Azul reaccionó antes del descanso. Al 37’, Paradela filtró un pase a la espalda de la defensa y Carlos Rodríguez aprovechó la salida adelantada de Óscar Whalley para definir por arriba y empatar el partido 1-1.
Milito modificó el equipo para el segundo tiempo. Sacó a Efraín Álvarez y mandó al campo a Miguel Gómez para reforzar la línea defensiva y sostener el empate que mantenía con vida al Guadalajara en la serie. El ajuste funcionó rápido. Al 50’, Chivas volvió a encontrar espacios en transición. Miguel Gómez apareció por izquierda y mandó un centro al área que Ángel Sepúlveda remató de cabeza para devolverle la ventaja al Guadalajara y poner el 1-2.
La respuesta celeste fue inmediata. Apenas un minuto después del gol rojiblanco, Christian Ebere recibió una falta dentro del área de Bryan González y el árbitro señaló penalti tras revisión del VAR. El propio delantero nigeriano cobró desde los once pasos y engañó a Whalley para empatar 2-2 al 56’.
A partir de ahí, Cruz Azul asumió el control territorial del partido y comenzó a cargar el área constantemente con centros y disparos de media distancia, mientras Chivas resistió cada vez más cerca de Whalley. Willer Ditta volvió a generar peligro con un disparo que pasó apenas desviado al 82’, mientras Sergio Aguayo tuvo la más clara del Guadalajara en el cierre con un remate desde fuera del área que Mier alcanzó a detener al 87’.
La serie se definirá el sábado en el Estadio Jalisco, casa provisional de Chivas mientras el Akron permanece bajo control de FIFA rumbo al Mundial 2026.