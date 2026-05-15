Christian Giménez cree que Cruz Azul ganó equilibrio con Joel Huiqui tras salida de Larcamón
Pese al cambio de entrenador a días de la Liguilla, Christian Giménez considera que Cruz Azul encontró un equipo más equilibrado con Joel Huiqui como interino, especialmente en la forma de administrar los partidos, respecto a la etapa de Nicolás Larcamón.
El “Chaco”, un ex jugador emblema de "La Máquina", aseguró que la salida de Larcamón ayudó a quitarle presión al entorno, después de una racha de nueve partidos sin ganar, aunque reconoció que el técnico argentino no había hecho un mal trabajo.
“Me parece que se necesitaba el cambio de entreador por lo sucedido, la racha de nueve partidos sin ganar. El equipo descomprimió un poco esa racha negativa de resultados, más allá de que yo sigo diciendo que Nico no lo hizo mal porque fue el equipo que más puntos hizo en el año”, explicó el analista de FOX y FOX One a Sports Illustrated México.
Larcamón dejó al equipo tras una racha de siete empates y dos derrotas, además de la eliminación ante LAFC en la Concachampions. Aun así, Cruz Azul terminó como el club con más puntos acumulados del año futbolístico, lo que le permitió ganar un premio de un millón de dólares.
Para Giménez, el principal ajuste de Huiqui estuvo en darle más equilibrio al funcionamiento del equipo.
“Le dio un equilibrio. El equipo no es tan agresivo en ir a buscar los partidos, es un poco más equilibrado y creo que esos son detalles que Joel le aportó al modelo de juego”.
El exmediocampista también destacó cambios específicos en la estructura ofensiva, especialmente por el sector izquierdo.
“Lo que hizo con Rodolfo Rotondi, por ejemplo, que lo tiró un poco más arriba, hace una buena combinación ahí en el sector izquierdo con Omar Campos. Normalmente a Campos lo veíamos por derecha o de carrilero por izquierda, porque Rotondi hacía más de carrilero. Lo tiró un poco más adelante, lo potenció un poquito más y le dio esa libertad”.
Incluso, consideró que el movimiento ayudó indirectamente a liberar presión sobre José Paradela, el jugador que más goles ha anotado para su equipo en el Clausura 2026.
Aunque entiende por qué la directiva tomó la decisión, Giménez reconoció que él habría mantenido a Larcamón para disputar la Liguilla.
“Yo le hubiera dado la oportunidad a Larcamón para que juegue esta Liguilla. Pero bueno, no soy directivo, no soy el que toma las decisiones”.
Más allá del cambio de entrenador, el “Chaco” consideró que, bajo la gestión de Iván Alonso como director deportivo, el Cruz Azul logró construir una identidad en los últimos torneos.
“Me ha encantado el proyecto, lo ha estabilizado. Nosotros hoy identificamos a Cruz Azul como un equipo con un modelo de juego predeterminado, con un modelo de juego bastante agresivo, con el perfil de entrenadores y el perfil de jugadores. Hoy se identifica mucho por una propuesta muy atractiva y creo que en los últimos años, tanto con Martín Anselmi, Larcamón, Vicente Sánchez y ahora Joel, el equipo juega con una identidad con la que la gente se siente identificada”.
La ida de semifinales ante las Chivas terminó 2-2 en el Estadio Banorte, resultado que dejó abierta la eliminatoria rumbo a la vuelta. Aun así, Giménez mantiene confianza en el conjunto celeste.
“Yo confío en Cruz Azul. Para mí la final va a ser Pachuca contra Cruz Azul”, sentenció.