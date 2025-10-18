Cinco historias a seguir en la Liga MX
El Apertura 2025 de la Liga MX se reanudará con la Jornada 13 luego de la pausa por la fecha FIFA de octubre y a continuación te destacamos cinco historias a seguir en el campeonato, que se acerca la conclusión de la fase regular.
• Toluca, enrachado y cerca de la Liguilla
El campeón Toluca está a punto de convertirse en el primer invitado a la Liguilla. El equipo dirigido por Antonio Mohamed es líder de la clasificación con 28 puntos y tiene una racha de seis victorias consecutivas.
Un punto más los aseguraría en el Play-In, el primer paso para poner un pie en la Liguilla y soñar con el bicampeonato. La tarea no parece difícil: reciben al Querétaro, el quinto peor cuadro del semestre, que en seis partidos como visitante solo suma un triunfo.
• Clásico joven
El Cruz Azul vs. América de este certamen será especial para los celestes ya que un triunfo más como local sobre su más enconado rival les ayudaría a sumar tres victorias seguidas en casa por primera vez ante las Águilas desde las temporadas 1978-1980.
Los anteriores partidos ganados fueron en el duelo de ida de los cuartos de final la Copa de Campeones que los celestes conquistaron en junio y la otras en la ida de las semifinales del Clausura 2025, en las que a la postres los Azules fueron eliminados; ambos encuentros fueron donde será el de este sábado, el Estadio Olímpico Universitario, la segunda sede alterna que ha utilizado el club por las remodelaciones del Azteca.
Junto a ello, los Nicolás Larcamón podrían desbancar a los de Coapa del segundo lugar. Cruz Azul es cuarto con 25 unidades, a dos del América y a tres del puntero Toluca.
• Chivas vive su mejor momento con Milito
El Guadalajara vive su mejor momento desde que el criticado Gabriel Milito es su entrenador. Con tres victorias en fila, entre ellas la de la Jornada 12 ante los Pumas, los Rojiblancos recuperaron terreno en la tabla, en la que son novenos con 17 puntos, cuatro más que los de la UNAM, dueño del último boleto al Play-in.
Por si fuera poco, Javier ‘Chicharito’ Hernández parece haber recuperado la puntería, ya que en esta pausa por la fecha FIFA marcó el tanto con el que las Chivas igualaron 1-1 ante el América, en un clásico amistoso en Estados Unidos.
El ex jugador del Manchester United solo tiene tres dianas en partidos oficiales desde que volvió al Rebaño Sagrado en enero de 2024. El rival del chiverío está jornada será el Mazatlán FC, con 12 partidos seguidos sin ganar como visitante, en contra del que sumar los tres puntos los metería a la pelea por los primeros seis puestos que librarán el Play-In y avanzarán directo a los cuartos de final.
• Pumas, por quitarle presión a Juárez en Monterrey, en donde no gana desde 2013
Los Pumas tienen una dura prueba en la Jornada 13, el Monterrey, tercero clasificado, al que no le ganan como visitante desde 2013. De hecho, en la historia de los torneos cortos, los felinos tienen marca en casa de los regios de cinco victorias, siete empates y 22 caídas.
El momento que viven los del Pedregal es difícil, con cuatro juegos sin salir victoriosos y al borde de salir de la zona de repesca, algo que complica el proyecto del estratega Efraín Juárez, quien no estará en el banco por cumplir su segundo y último partido de suspensión.
• Gignac, por otro récord, ahora a la caza de Jared Borguetti
André-Pierre Gignac está en busca de alargar su leyenda en México y tiene otra oportunidad ante el Necaxa, una presa que parece vivir los últimos momentos de la gestión del técnico Fernando Gago.
El francés acumula 188 goles con los Tigres y está a uno de igualar a Jared Borguetti (Santos), el segundo máximo anotador con una sola institución en la Liga MX (José Saturdino Cardozo es primero con 249 en Toluca). Tigres tiene ocho cotejos sin perder en el Apertura 2025, mientras que el cuadro de Gago viene de caer en sus últimos tres duelos.