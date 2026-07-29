Cinco lecciones que la Liga MX puede aprender de la MLS
La Liga MX no necesita copiar el modelo deportivo de la MLS, sin embargo, la competencia estadounidense sí ofrece algunas respuestas a problemas que México arrastra desde hace años.
1. Tomar decisiones como una liga
La MLS negocia de manera conjunta buena parte de sus acuerdos comerciales, establece reglas comunes para las plantillas y presenta sus partidos bajo una misma identidad audiovisual.
En la Liga MX, los clubes conservan el control de sus derechos de transmisión y suelen defender sus intereses particulares. El resultado es una competencia fragmentada, en la que los horarios, las plataformas y hasta la presentación de los encuentros dependen del equipo local.
Una mayor coordinación no obligaría a los clubes a perder autonomía. Serviría para fijar condiciones comunes y evitar que cada institución tome decisiones que terminan afectando a todo el torneo.
2. Facilitar el acceso a los partidos
Desde 2026, los encuentros de la MLS pueden verse mediante Apple TV en más de 100 países y territorios, sin restricciones regionales. La plataforma concentra la programación y mantiene una producción similar durante toda la temporada.
Para seguir una jornada completa de la Liga MX pueden ser necesarias distintas señales de televisión abierta, canales de paga y plataformas digitales. El problema no es solamente el costo: el aficionado debe averiguar cada semana dónde se transmite su equipo.
México no tendría que entregar todos sus derechos a una sola empresa, pero sí podría ofrecer un acceso más ordenado y una plataforma que reúna la información, los horarios y las opciones de transmisión.
3. Crear una ruta para los jóvenes
La regla de menores garantiza minutos, aunque no siempre continuidad. Algunos futbolistas aparecen mientras el club cumple con la cuota y después regresan a las categorías inferiores o dejan de recibir oportunidades.
La MLS conecta sus academias con MLS NEXT, MLS NEXT Pro y los primeros equipos. Esa estructura permite que los jugadores mantengan competencia durante una temporada completa y sean observados dentro de una misma ruta de desarrollo.
La Liga MX podría recuperar equipos filiales, mejorar los préstamos y evaluar a los clubes por la cantidad de jóvenes que consolidan, no solo por los minutos que reparten. Debutar a un jugador debería ser el inicio del proceso, no la meta.
4. Publicar las reglas económicas
El sistema de plantillas de la MLS es complejo, pero sus normas pueden consultarse. La liga informa sus límites presupuestales, excepciones, espacios disponibles y mecanismos para contratar jugadores franquicia o futbolistas menores de 22 años.
En México se conoce poco sobre el costo real de las plantillas, los pagos a intermediarios, las deudas y las condiciones financieras que debe cumplir cada propietario.
La Liga MX no necesita adoptar un tope salarial idéntico, pero sí podría publicar información uniforme que permita distinguir a los clubes bien administrados de aquellos que dependen de aportaciones constantes de sus dueños.
5. Recuperar al público de los estadios
La MLS cerró la temporada regular de 2025 con 11.2 millones de asistentes y un promedio cercano a 22 mil personas por partido. Sus clubes han acompañado la venta de boletos con paquetes familiares, activaciones comunitarias y proyectos alrededor de sus estadios que priorizan la experiencia del aficionado.
La Liga MX parte de una ventaja mayor: aficiones formadas por décadas. Sin embargo, algunos equipos han debilitado esa relación mediante cambios de sede, horarios inestables, boletos caros y servicios deficientes en los inmuebles.
Paquetes de primera visita, precios para niños y campañas dirigidas a las comunidades cercanas a los estadios podrían convertir el interés por el torneo en una relación permanente con los clubes.
La lección para la Liga MX no está en copiar el modelo estadounidense, sino en ordenar el propio: coordinar a los clubes, facilitar el acceso a los partidos y construir proyectos que no cambien cada seis meses.