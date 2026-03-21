Clásico capitalino a la vista: América produce juego, pero necesita gol
El América llega al Clásico capitalino ante Pumas con una deuda pendiente que no le ha permitido encontrar su mejor nivel: es el cuarto equipo que más tiros a portería ha hecho en el Clausura 2026, pero apenas acierta el 27.7 por ciento de los remates.
El dato cobra relevancia porque su mayor rival en la capital tiene al portero que más goles evita, el recién renovado Keylor Navas, con 2.95, y el segundo equipo que más anota del torneo, con 20 tantos. Apunta a ser un duelo de contrastes.
En las 11 jornadas que se han disputado del campeonato, el equipo de Coapa ha realizado 47 remates a puerta, pero apenas ha convertido 13 dianas, la quinta cifra más baja del campeonato.
La grieta del funcionamiento del equipo es justo el ataque, pero no por volumen, sino por eficiencia y mucho se debe a que han perdido piezas claves en ofensiva: el capitán Henry Martín, el mejor delantero del club en el tricampeonato reciente, se mantiene lesionado, al igual que el otro referente en ataque, Víctor Dávila.
En su sustitución, han utilizado al canterano Patricio Salas, de 22 años y que apenas suma un tanto, y al veterano José Zúñiga, quien en su paso por el cuadro no se ha consolidado como una garantía frente al marco: apenas suma cinco goles en 30 partidos en los casi dos torneos que lleva como azulcrema.
Ante la falta de un “9” fiable, el ataque del equipo de André Jardine se ha sostenido en los mediocampistas: Brian Rodríguez, Alejandro Zendejas y el recién integrado Raphael Veiga son los “killers”.
Rodríguez lleva tres tantos en seis disparos a gol, Veiga dos en nueve y Zendejas dos en tres. El ataque lo cargan jugadores cuya principal tarea no es anotar, sino producir juego y generar ventajas en el último tercio.
Si el ataque mejora, el América tiene altas posibilidades no solo de vencer a Pumas, sino de dar el salto de calidad que los catapulte a ser uno de los contendientes del certamen, ya que son de las mejores defensas, con apenas 10 tantos permitidos, la tercera mejor cantidad del Clausura 2026.
A pesar de sufrir la baja por lo que resta del semestre de su portero titular, Luis Ángel Malagón, el equipo firmó su sexta portería en cero ante Mazatlán FC, con Rodolfo Cota en el arco. Es un equipo que anota poco, pero evita muchos goles.
“No me voy a comparar con Keylor, todos sabemos su trayectoria y sería tonto compararme con él. Tiene mi mayor respeto, lo que me ha tocado es solamente saludarlo al final del último partido que nos enfrentamos en casa y una vez en selecciones en Costa Rica, pero nada más eso", señaló Cota sob.e su rival en la portería-
Del otro lado, Pumas llega con una lógica distinta. El equipo universitario ha encontrado en la eficacia ofensiva uno de sus principales argumentos durante el torneo. Con 20 goles, se mantiene entre las ofensivas más productivas del campeonato y ha sabido resolver partidos con menos volumen de llegada que su rival.
Gran parte de ese rendimiento se explica por la solidez defensiva que comienza desde la portería. La presencia de Navas ha sido determinante para sostener resultados y permitir que el equipo compita incluso en partidos donde concede ocasiones claras. Su capacidad para evitar goles, la más alta del torneo, ha sido un factor que mantiene a Pumas en la pelea por los primeros lugares.
El Clásico capitalino, así, plantea un contraste claro: un América que genera mucho pero concreta poco frente a un Pumas más pragmático, respaldado por uno de los porteros más influyentes del campeonato. Si el equipo azulcrema logra mejorar su eficacia frente al arco, el partido puede inclinarse a su favor; de lo contrario, la portería universitaria vuelve a perfilarse como uno de los principales obstáculos.