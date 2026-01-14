Clausura 2026: Yael Padilla mantiene a las Chivas de Milito con marca perfecta y en el primer lugar
Yael Padilla marcó al 90+4 el gol con el que las Chivas del Guadalajara, dirigidas por Gabriel Milito, vencieron por 0-1 a los Bravos de Juárez, en un partido de la segunda jornada del Clausura 2026 que pintaba para ser un empate sin goles.
El resultado mantuvo al cuadro Rojiblanco en el primer lugar de la clasificación con seis puntos, luego de una marca perfecta de dos triunfos en el mismo número de encuentros.
El partido comenzó con acciones de peligro en ambas áreas. Las Chivas iniciaron al minuto 4 con un contragolpe que terminó con un disparo cruzado de Richard Ledezma.
Al 5, los Bravos contestaron con un disparo de Oscar Estupiñán, al 8, que el portero Raúl Tala Rangel rechazó.
Después, el partido bajó en emociones, porque el Guadalajara retrocedió, se encerró y le dio el control del balón a un Juárez que no encontró espacios para ofender hasta el 44, cuando Estupiñán le filtró un pase a José Luis Puma Rodríguez que se estrelló en el poste derecho de Rangel.
Chivas se mostró más propositivo en la segunda parte, pero el guardameta Sebastián Jurado se creció al atajar disparos de Roberto Alvarado, al 47; de Brian Rodríguez, al 58, y un cabezazo de Bryan González, al 64.
Cuando parecía un empate sin goles sentenciado, en un contragolpe, el Guadalajara encontró a la defensa de Juárez descuidada, lo que le permitió a Ricardo Marín asistir a Padilla con un cabezazo; Padilla cruzó un remate para vencer a Jurado y poner el 0-1 final.