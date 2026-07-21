Colombiano David Ospina ya está en México para reportar con el Atlante
El Atlante hizo oficial su primer fichaje "bomba" tras su regreso al máximo circuito tras 12 años. Se trata del portero David Ospina, leyenda de Colombia que fue compañero de Cristiano Ronaldo y que brillara en el futbol europeo. Ahora será el encargado de cuidar el arco de los Potros de Hierro.
El futbolista de 37 años arribó este lunes 20 de julio a la Ciudad de México. Desde su llegada a la entidad posó inmediatamente con los colores azulgranas, recibiendo por parte de la institución el jersey del equipo, acto que fue compartido por el mismo conjunto atlantista en sus redes sociales.
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Su fichaje se da como agente libre, a coste cero, tras finalizar su contrato con el Atlético Nacional de su país.
Un arquero mundialista que marcó la historia de Colombia
En cuanto a su trayectoria comenzó en El Verdolaga en 2006, a la edad de 18 años. Desde sus inicios logró destacar y, solo un año después, ya había debutado en el combinado colombiano mayor. Además, en 2008 dio el salto a Europa con el Niza de Francia.
En 2014, en el apogeo de su carrera, fue fichado por el Arsenal, donde ganó 2 FA Cups y una Community Shield, además de que pudo disputar la Champions League. Posteriormente, en 2018 pasó a un histórico del fútbol italiano como el Napoli, donde cosechó una Coppa Italia. Además, de 2022 a 2024 jugó para el Al-Nassr, donde coincidió con figuras como Cristiano Ronaldo y Sadio Mané.
En cuanto a su selección, fue el titular de aquel equipo que alcanzó los cuartos de final de Brasil 2014, la mejor actuación jamás realizada por el cuadro cafetalero. También disputó Rusia 2018, donde se quedó cerca de repetir la hazaña cayendo en penales ante Inglaterra en octavos de final. Además, fue dos veces ganador de la medalla de bronce en la Copa América en 2016 y 2021.
Sigue la tradición de porteros colombianos en la Liga MX
Ospina engrosará la lista de arqueros de la Liga MX que en algún momento de su carrera han defendido el arco de la Selección de Colombia. Entre ellos se encuentran leyendas como René Higuita o "El Cóndor" Miguel Calero, así como referentes actuales como Camilo Vargas y Kevin Mier.
* René Higuita (Veracruz, 1997 - 1998)
* Miguel Calero (Pachuca, 2000 - 2011)
* Camilo Vargas (Atlas, 2019 - Presente)
* Kevin Mier (Cruz Azul, 2024 - Presente)
* David Ospina (Atlante, 2026 - Presente)