Cómo les fue a los mexicanos en Grecia antes de la Hormiga González
Cuando debute, Armando González será el tercer mexicano en vestir la camiseta del Olympiacos y el duodécimo en jugar en la Primera División de Grecia. Los otros nueve se repartieron entre carreras de varios años, temporadas sueltas y un paso que terminó sin un solo partido oficial.
La Hormiga fue fichada después de marcar 24 goles entre el Apertura 2025, en el que fue campeón de goleo, y el Clausura 2026 con las Chivas.
¿Qué pasó con los otros mexicanos del Olympiacos?
Nery Castillo fue el más precoz y el más exitoso. Aterrizó en julio de 2000, con 16 años, y se quedó hasta julio de 2007: siete temporadas en las que disputó 163 partidos, marcó 47 goles y ganó seis ligas y dos Copas.
De ahí salió al Shakhtar Donetsk. Más tarde regresó al país para jugar con el Aris y después pasó por México y España.
Alan Pulido, en cambio, tuvo una experiencia más corta. Comenzó en el Levadiakos y después pasó al Olympiacos, donde marcó seis goles en 17 encuentros oficiales y fue campeón de liga.
Aquel país fue un puente de regreso a casa. A los 25 años volvió a México para jugar con las Chivas, donde posteriormente conquistó la Liga MX y la Concacaf.
¿Quiénes encontraron continuidad?
Orbelín Pineda llegó con 26 años y una situación distinta: había sido campeón con las Chivas y el Cruz Azul, pero apenas comenzaba su experiencia europea.
El Celta lo cedió al AEK de Atenas en 2022 y el club griego terminó comprándolo. Durante cuatro temporadas acumuló 174 partidos oficiales y 20 goles, además de dos campeonatos de liga y una Copa.
Sin embargo, a diferencia de Nery, el futbol griego no le abrió la puerta a fichar por un club de mayor nivel en Europa. Orbelín regresó a México a los 30 años: el Monterrey anunció el 18 de julio de 2026 su contratación, después de que fuera elegido jugador de la temporada 2025-26 en la liga helénica.
También se asentó Pedro Arce, aunque de manera mucho menos visible porque nunca perteneció a uno de los grandes de aquella nación. Aterrizó en enero de 2013, a los 21 años, y encontró acomodo entre el Veria y el Panionios, con un paso por la segunda categoría. Después fichó con el América en 2017, regresó al Panionios y quedó sin equipo en 2020.
¿Para quiénes fue sólo una escala?
Paolo Medina arribó con 21 años para jugar con el Panetolikos. Grecia fue una estación dentro de una trayectoria desarrollada principalmente fuera de México: después continuó en España y Rumania, antes de incorporarse al León.
Rodolfo Pizarro ya había sido campeón con el Pachuca, las Chivas y el Monterrey, y había pasado por la MLS, cuando el AEK lo fichó a los 29 años en 2023. No consiguió la continuidad de Orbelín y volvió al futbol mexicano en 2024, tras una sola temporada.
Del Atlante al Panetolikos, Daniel Lajud hizo una sola campaña a los 25 años: 28 partidos, una asistencia y ningún gol. Su paso sí abrió otra puerta, porque salió libre en agosto de 2025 hacia el Roda JC de la segunda división de los Países Bajos, en el que actualmente milita.
A Jordan Silva le tocó dos veces. Arribó con 30 años desde el San Luis al OFI Creta y después de una temporada regresó a México con el Tlaxcala de Expansión, pero el Asteras Aktor lo contrató el 3 de julio de 2026 hasta el verano de 2028.
La estancia más breve fue la de Jorge Sánchez. Firmó con el PAOK a los 28 años, con el Ajax y el Porto en su historial, pero duró apenas unos meses. Tras disputar el Mundial 2026, el Atlas anunció su fichaje el 16 de julio.
El caso de Jonathan Gómez todavía está abierto. Llegó al PAOK con 20 años, salió cedido al Albacete y regresó para la temporada 2026-27. Con 22 años, sigue perteneciendo al club griego.
Antonio de Nigris se incorporó al Larisa a los 31 años. Disputó siete partidos de liga y falleció el 15 de noviembre de 2009. Fue el último equipo de su carrera.
¿Quiénes más pasaron por Grecia?
Mariano Trujillo llegó en 2007 para incorporarse al Skoda Xanthi, pero dejó el club semanas después sin disputar un encuentro oficial.
Hubo además mexicanos en la segunda división, entre ellos Gael Acosta, Eduardo Pérez, Daniel Zamora y Luis Madrigal.