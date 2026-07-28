Confirmados: Estos son los jugadores de Liga MX para el MLS All-Star Game 2026
La Liga MX confirmó la plantilla que representará al futbol mexicano en el MLS All-Star Game 2026, encuentro que se disputará el miércoles 29 de julio en el Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte.
El equipo estará integrado por 24 futbolistas pertenecientes a 10 clubes y será dirigido por Antonio Mohamed, técnico del Toluca y ganador del Balón de Oro como Mejor Director Técnico de la Temporada.
Entre los convocados aparecen cinco jugadores que participaron en la Copa del Mundo 2026. Además, 12 integrantes del plantel han sido campeones de la Liga MX y 17 cuentan con llamados a sus respectivas selecciones nacionales.
Elías Montiel completa la convocatoria
El mediocampista de Pachuca, Elías Montiel, fue elegido por Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, para completar el grupo que enfrentará al conjunto de figuras de la MLS.
La convocatoria cuenta con Carlos Acevedo y Carlos Moreno como porteros. En la zona defensiva aparecen Bruno Méndez, Erik Lira, Federico Pereira, Israel Reyes, Jesús Gallardo, Jesús Garza, Luis Rey, Nathan Silva, Omar Campos y Willer Ditta.
El mediocampo está integrado por Alexei Domínguez, Carlos Rodríguez, Elías Montiel, Fernando Gorriarán, Franco Romero, Iker Fimbres, José Paradela, Juan Brunetta y Kevin Castañeda.
Como delanteros fueron seleccionados Javier Ruíz, Robert Morales y Salomón Rondón.
Liga MX también participará en el Skills Challenge
Antes del partido de estrellas, algunos representantes de la Liga BBVA MX competirán en el Skills Challenge, programado para el martes 28 de julio a las 18:00 horas, tiempo del centro de México.
Los jugadores contemplados para esta prueba son José Paradela, Elías Montiel, Juan Brunetta, Carlos Rodríguez, Carlos Moreno, Javier Ruíz, Fernando Gorriarán y Federico Pereira.
Morita, Keylor y otras bajas importantes
La lista definitiva presentó varias modificaciones en comparación con la convocatoria anunciada el 15 de julio. Entre las bajas aparecen los porteros Keylor Navas y Nahuel Guzmán; los defensas Richard Ledezma y Bryan González; los mediocampistas Nicolás Castro, Brian Gutiérrez, Gilberto Mora y Brian Rodríguez; además de los delanteros Santiago Sandoval y Armando González.
En total, fueron 10 futbolistas los que quedaron fuera de la convocatoria final para el MLS All-Star Game 2026.