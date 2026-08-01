Crisis en Ciudad Juárez: ¿por qué FIFA sancionó a los Bravos? Esto se sabe
Los Bravos de Ciudad Juárez no han salido de una crisis y ya entraron en otra. Además de su mal arranque de campaña, ahora el club ha sido castigado por la FIFA, quedando imposibilitado para realizar fichajes.
Lo anterior se dio a conocer a través de la Lista de Prohibiciones de Registro, publicada por la FIFA en su sitio web oficial. De acuerdo con la información emitida, el equipo fronterizo fue añadido a ella desde el pasado lunes 27 de julio.
Tal como lo indica el nombre del listado, este sirve para señalar a aquellos clubes que no pueden inscribir a nuevos futbolistas en su plantel, ya sea por compra o como agentes libres. Por ahora, no se ha detallado la razón exacta por la que el equipo de la Liga MX ha sido sancionado de esta manera, aunque, por lo general, la FIFA aplica estas medidas por adeudos o bien por el incumplimiento de temas contractuales.
Tampoco se ha definido la duración del castigo, el cual solo concluirá "hasta que se levante", según señaló el órgano rector del futbol mundial. Esto puede darse una vez que el club resuelva los asuntos pendientes que le han valido esta pena.
Una crisis que también está en la cancha
De momento, en lo que va del mercado, el equipo solo ha logrado la contratación de los mediocampistas Lucas Romero y Said Godínez, quienes llegaron gratis antes de que se le aplicara la sanción al club. Sin embargo, ambos no han podido reflejar una mejora circunstancial en los resultados del equipo.
Y es que, tras tres jornadas del Apertura 2026, los Bravos marchan en el fondo de la tabla general, todavía sin cosechar puntos. Todos sus juegos han terminado en derrota: cayeron 0-1 ante Puebla y Chivas, mientras que, en su más reciente encuentro, el pasado viernes 31 de julio, fueron goleados 1-5 como locales ante Pumas.
No es la primera vez que reciben este castigo
Cabe mencionar que, en abril de 2024, Bravos ya se había visto inmiscuido en una situación similar, en la que no podía registrar nuevos jugadores. Lo curioso es que, en aquel momento, la FIFA también castigó a Monterrey y Xolos de Tijuana.
Si bien tampoco se revelaron las razones de aquellas infracciones que llevaron a estos tres conjuntos a formar parte de la lista, en un lapso menor a un mes resolvieron su situación y fueron absueltos, recuperando el permiso para fichar.