Cruz Azul, América y Chivas llegan a la Jornada 17 del Apertura 2026 con posibilidades de terminar como líderes de la Liga MX, aunque los tres afrontan escenarios distintos. Mientras la Máquina tiene el destino en sus manos, las Águilas y el Rebaño necesitan ganar y esperar una combinación de resultados.

Los cementeros encabezan la clasificación con 32 puntos y una diferencia de goles de +11, seguidos por América, con 30 unidades y +15, y Chivas, también con 30, pero con +11.

Más allá de los puntos, los rivales, la localía y las rachas recientes también pueden influir en la definición del primer lugar.

América enfrenta a un Tigres eliminado, pero depende de Cruz Azul

América tiene, en el papel, el rival más accesible de los tres candidatos. Las Águilas visitarán a Tigres, que ocupa el decimoquinto puesto con 15 puntos y ya no tiene posibilidades de clasificar a la Liguilla.

Sin embargo, el equipo dirigido por Guillermo Almada acumula cuatro partidos sin ganar y enfrenta a un rival que lo goleó 4-1 en su enfrentamiento más reciente, correspondiente al Clausura 2026.

Para terminar como líder, América necesita vencer a Tigres y esperar que Cruz Azul no derrote a Chivas. Si la Máquina empata, ambos llegarían a 33 puntos, pero los azulcremas tendrían ventaja por diferencia de goles.

Si Guadalajara vence a los cementeros, las Águilas también deberán cuidar su diferencia de goles, actualmente cuatro tantos superior a la del Rebaño.

Cruz Azul y Chivas disputan el duelo más complicado

La mayor exigencia deportiva estará en el Estadio Akron, donde Chivas recibirá a Cruz Azul en un enfrentamiento directo por el liderato.

Ambos llegan en buen momento. La Máquina acumula siete partidos sin perder, incluidos cinco triunfos consecutivos, mientras Guadalajara suma seis encuentros invicto.

Cruz Azul es el único equipo que depende de sí mismo: cualquier victoria le garantiza terminar primero con 35 puntos. Un empate también podría bastarle, siempre que América no gane.

Chivas, por su parte, tiene un escenario más complicado. Necesita derrotar a Cruz Azul y esperar que América empate o pierda ante Tigres. Si ambos ganan, el Rebaño tendría que remontar la ventaja azulcrema en diferencia de goles.

El historial reciente tampoco favorece al Guadalajara, que registra una victoria, dos empates y siete derrotas en sus últimos diez enfrentamientos contra los cementeros.

Así, Chivas afronta el camino más exigente por rival y combinaciones, América tiene el encuentro aparentemente más favorable, pero Cruz Azul conserva la principal ventaja: no necesita resultados ajenos para quedarse con la cima.

¿Cuándo juegan los candidatos al liderato?

Tigres vs. América: sábado 21 de noviembre, 21:00 horas, Estadio Universitario.

Chivas vs. Cruz Azul: domingo 22 de noviembre, 17:07 horas, Estadio Akron.

Horarios del centro de México.