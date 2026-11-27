Cruz Azul inició la defensa de su título con una exhibición ofensiva al golear 4-0 al León este jueves en el partido de ida de los cuartos de final del Apertura 2026, para dejar prácticamente sentenciada la eliminatoria.

Bajo una intensa lluvia, el conjunto dirigido por Joel Huiqui necesitó apenas ocho minutos para abrir el marcador. José Paradela recibió un pase de Agustín Palavecino y sacó un potente disparo cruzado desde fuera del área para vencer al guardameta Óscar García.

León tuvo la oportunidad de igualar el encuentro al minuto 26, cuando Diber Cambindo recibió un pase filtrado dentro del área, pero Andrés Gudiño salió a tiempo para impedir la anotación.

Cuatro minutos después, Nicolás Ibáñez amplió la ventaja de los cementeros con un disparo desde fuera del área que fue desviado por la defensa esmeralda y dejó sin posibilidades de reacción al guardameta del León.

Cruz Azul no baja el ritmo y completa la goleada

Pese a la ventaja de dos goles, La Máquina mantuvo la presión sobre el conjunto dirigido por Javier Gandolfi durante la segunda mitad.

Paradela consiguió su segunda anotación de la noche al minuto 66 con un disparo de derecha que superó a dos defensores y terminó en las redes de la portería esmeralda.

Gabriel Fernández, quien había ingresado de cambio minutos antes, completó la goleada al 73. El delantero uruguayo intentó definir ante la salida de García y, tras un rechazo del guardameta, el balón rebotó en el talón del atacante antes de ingresar a la portería.

Cruz Azul, que terminó la fase regular en la segunda posición de la tabla general con 32 puntos, salió del Nou Camp con una ventaja que le permitirá incluso perder por cuatro goles en el partido de vuelta y avanzar a las semifinales gracias a su mejor posición en la clasificación.

¿Qué necesita León para avanzar a las semifinales?

La Fiera, que consiguió su clasificación a la Liguilla en la última jornada del torneo como séptimo lugar general, está obligada a ganar por cinco goles de diferencia para eliminar al vigente campeón del futbol mexicano.

El encuentro de vuelta se disputará el domingo a las 21:00 horas en el Estadio Banorte de la Ciudad de México.

Cruz Azul busca eliminar al León por segunda ocasión consecutiva en una eliminatoria de Liguilla entre ambos equipos, luego de imponerse por un marcador global de 5-3 en los cuartos de final del Clausura 2025.