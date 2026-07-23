Cruz Azul encontró a su líder: Joel Huiqui va por otro campeonato en tiempo récord
Cuando llegó, era solo un interino. Ahora, Joel Huiqui, reafirmado como el entrenador de Cruz Azul, busca ser quien comande el nuevo proyecto ganador de La Máquina y disputará su segunda final antes de alcanzar los 10 partidos dirigidos.
Previo a la Jornada 17 del pasado Clausura 2026, La Noria sorprendió con la noticia de la destitución de su entonces estratega, Nicolás Larcamón. Su lugar fue tomado por Joel Huiqui, un técnico de casa que había dirigido en las categorías inferiores de la institución, pero que todavía no contaba con experiencia en la Primera División.
A pesar de esto último, respondió a la confianza de la directiva. No solo ganó su primer partido en la última fecha de la fase regular, sino que también fue avanzando con paso firme en la Liguilla. En la gran final se impuso ante Pumas y, con un gol de último minuto de Carlos Rotondi, se proclamó campeón de liga para levantar la décima estrella de los celestes.
Ahora, este título le ha abierto las puertas para acudir a la cita por una nueva corona: el Campeón de Campeones 2026. Este duelo, que se celebrará el próximo sábado 25 de julio, enfrentará a los recientes campeones del Clausura 2026 y del Apertura 2025, siendo este último el Toluca.
Lo curioso es que Huiqui ha logrado todo esto en cuestión de apenas nueve encuentros. Será hasta este choque contra los Diablos Rojos cuando alcance su primera decena de partidos dirigidos, arrojando un promedio impresionante: una final disputada por cada cinco juegos en el banquillo.
Huiqui buscará mantener su invicto con otro título
Además del trofeo, habrá otra cosa en juego en la final contra Toluca: el invicto de Joel Huiqui. Desde que tomó las riendas de Cruz Azul, el estratega originario de Los Mochis no ha conocido la derrota, sumando siete victorias y dos empates.
Incluso en este inicio del Apertura 2026 ha defendido a capa y espada su racha, remontando a San Luis y a Puebla para llevarse los tres puntos en las dos primeras fechas. Y ahora, buscará evitar que Toluca le arrebate el paso perfecto.
- Los partidos de Huiqui como DT de Cruz Azul
- Cruz Azul 4-1 Necaxa – Jornada 17 (Clausura 2026)
- Atlas 2-3 Cruz Azul – Cuartos de Final Ida (Clausura 2026)
- Cruz Azul 1-0 Atlas – Cuartos de Final Vuelta (Clausura 2026)
- Cruz Azul 2-2 Chivas – Semifinal Ida (Clausura 2026)
- Chivas 1-2 Cruz Azul – Semifinal Vuelta (Clausura 2026)
- Cruz Azul 0-0 Pumas UNAM – Final Ida (Clausura 2026)
- Pumas UNAM 1-2 Cruz Azul – Final Vuelta (Clausura 2026) (Campeón de Liga MX)
- Atlético de San Luis 2-3 Cruz Azul – Jornada 1 (Apertura 2026)
- Cruz Azul 2-1 Club Puebla – Jornada 2 (Apertura 2026)
Cruz Azul vs. Toluca – Final Campeón de Campeones (Por disputarse)