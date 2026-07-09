Cruz Azul pide volver al Ciudad de los Deportes para el Apertura 2026
El regreso del Cruz Azul al Estadio Ciudad de los Deportes ya entró por la vía formal. La Liga MX informó este jueves que el club solicitó cambiar la sede de sus partidos como local del Apertura 2026 al inmueble de la colonia Nochebuena, aunque el movimiento todavía no está aprobado.
De acuerdo con el comunicado, la petición deberá cumplir con el procedimiento marcado en el Reglamento de Competencia, incluida la revisión del terreno de juego y los demás requisitos aplicables. Una vez terminado ese proceso, la Liga MX resolverá si autoriza la mudanza y lo informará de manera oficial.
La solicitud llega en medio de otro semestre de incertidumbre para La Máquina, que viene de ser campeón del Clausura 2026, pero sin una casa fija para iniciar la defensa del título.
En los últimos torneos, Cruz Azul ha tenido que moverse entre el Estadio Cuauhtémoc, el Olímpico Universitario, el Azteca y el propio Ciudad de los Deportes, un recorrido que convirtió la localía en uno de los temas abiertos alrededor del club.
El Ciudad de los Deportes, antigua casa celeste, aparece ahora como la opción más cercana para estabilizar el arranque del Apertura 2026. Por ahora, la última palabra la tendrá la Liga MX después de revisar que el inmueble cumpla con las condiciones para recibir partidos oficiales.