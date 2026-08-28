Cruz Azul volvió al problema que Huiqui corrigió para ser campeón
Tres meses después de hacer campeón al Cruz Azul, Joel Huiqui volvió a encontrarse con el problema que corrigió para llegar hasta ahí: un equipo que produce futbol y se desordena cuando el partido se complica.
La Máquina no ha ganado sus tres compromisos más recientes en la Liga MX. Remontó al Atlético de San Luis (Jornada 1) y al Puebla (Jornada 2); ya no pudo hacerlo ante el Atlante (Jornada 3), el Tijuana (Jornada 4) y el Atlas (Jornada 5). Suma seis puntos de 15 posibles, con ocho goles a favor y 10 en contra, fuera de la zona de Liguilla.
La contradicción aparece adelante. De acuerdo con Fotmob, el conjunto celeste encabeza toda la Liga MX en goles esperados con 10.2, poco más de dos por partido, pero no ha convertido lo que genera: sus ocho anotaciones quedan 2.2 por debajo de esa proyección.
¿Por qué no alcanza con generar más?
No es la primera vez que producir deja de ser suficiente para este plantel. En abril, todavía con Nicolás Larcamón en el banquillo, Cruz Azul encadenó nueve partidos sin ganar entre Liga MX y Concacaf pese a mantenerse entre los líderes del torneo en disparos a portería, centros y recuperaciones en campo rival.
Dominaba, pero cada error propio pesaba el doble y el equipo perdía la forma justo cuando necesitaba reaccionar.
Huiqui recibió aquel equipo y no desmontó la idea, sino que la equilibró. Redujo los espacios en transición, recuperó una estructura más compacta y permitió que el conjunto cambiara de comportamiento según lo que pedía cada partido. La prueba llegó en la final ante Pumas: Cruz Azul empezó abajo, no se rompió y remontó para levantar el título.
La comparación con aquel arranque señala dónde está la diferencia. Tras cinco jornadas del Clausura, el futuro campeón tenía 10 puntos, nueve goles a favor y seis en contra; hoy suma seis unidades, ocho anotaciones y 10 recibidas.
Es decir, la producción ofensiva bajó apenas un gol mientras los goles encajados crecieron 67 por ciento.
¿Qué pasó con el plantel campeón?
Cruz Azul decidió defender el campeonato sin cambiar sustancialmente su plantel: hizo sólo dos incorporaciones externas para el primer equipo, Alan Montes y Juan José Calero. Después de la Jornada 2, el entrenador descartó que llegaran más refuerzos.
"Tenemos un equipo muy completo en todas las líneas", zanjó entonces, y planteó que su prioridad pasaba por recuperar a los futbolistas que ya tenía.
Sin embargo, el primer bache llegó justo cuando dejó de disponer de parte de esa base. Ante el Tijuana faltaron Gonzalo Piovi, Carlos Rotondi, Willer Ditta y Agustín Palavecino. Para el Atlas recuperó a Ditta y Palavecino, pero Piovi y Rotondi continuaron fuera y Erik Lira no fue convocado mientras se negocia una posible salida a Europa. Calero, además, no ha sumado un solo minuto de Liga MX en cinco jornadas.
Nada de eso explica por sí solo las tres derrotas, aunque sí describe el riesgo de la apuesta. El club prefirió conservar al campeón y darle profundidad, antes que incorporar titulares, de modo que cuatro ausencias simultáneas redujeron el margen de una estructura que dependía precisamente de su estabilidad.
El viernes tendrá una coincidencia útil para medir cuánto de aquello puede recuperar. Cruz Azul visita al Necaxa, en la sexta jornada, el mismo rival al que goleó 4-1 en el debut de Huiqui como técnico y con el que arrancó la recuperación que terminó en campeonato. Tres meses después no necesita reconstruir nada desde cero: le basta con volver a resolver lo que ya resolvió una vez, ahora con el desgaste de un plantel que decidió no cambiar.