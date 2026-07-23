Dagoberto Espinoza respalda a Henry Martín y destaca la intensidad de Almada
Dagoberto Espinoza considera que la llegada de Guillermo Almada al América puede abrir más oportunidades para los jugadores formados en las Fuerzas Básicas. Antes del encuentro frente al Atlante, el lateral destacó la confianza del entrenador uruguayo en los jóvenes y el cambio de intensidad que ha encontrado durante las primeras semanas de trabajo.
“Probablemente los jóvenes del club ocupábamos un entrenador que normalmente use a muchos de la cantera. Nos está ayudando mucho en el crecimiento y a madurar más rápido al momento de estar acá en Primera, que no es algo fácil”, declaró.
El defensa explicó que los entrenamientos son más físicos, rápidos e intensos que durante el proceso de André Jardine. La exigencia, añadió, también requiere una adaptación mental para sostener el ritmo durante las prácticas y los partidos.
“Todo su cuerpo técnico es más físico, más rápido; el futbol es más rápido y con más intensidad. Es un cambio un poquito diferente a lo que veníamos haciendo con André”, señaló.
Espinoza rechazó que la falta de contrataciones represente una presión para el vestidor. Aunque América comenzó el torneo sin las incorporaciones esperadas, aseguró que el plantel está concentrado en competir y que las decisiones sobre posibles refuerzos corresponden a la directiva.
También advirtió que la situación no garantiza minutos para los canteranos. Cada jugador deberá ganarse su oportunidad, independientemente de que lleguen o no nuevos elementos.
“No porque no haya refuerzos vamos a decir: ‘Vamos a jugar más’. Tenemos que trabajar y aprovechar las oportunidades”, explicó.
El lateral también respaldó a Henry Martín, quien ha sido cuestionado después de fallar desde el punto penal. Espinoza afirmó que el capitán mantiene la confianza del grupo por su trayectoria y peso dentro del club.
“Nosotros no podemos reprocharle nada a Henry. Todos sabemos quién es y qué ha logrado en este club. Somos humanos y todos cometemos errores. Tratamos de arroparlo y estar con él”, expresó.
Después de superar una lesión que lo mantuvo varios meses fuera de las canchas, Espinoza busca recuperar continuidad como lateral derecho, aunque Almada conoce su experiencia como mediocampista de contención.
El duelo ante Atlante también marcará el regreso del América al Estadio Banorte, escenario que el canterano considera parte de la identidad del equipo.
“Es nuestra casa. Por más que haya algunos equipos ahí, nosotros somos el equipo. Es una motivación estar con nuestra gente y volver otra vez al estadio”, concluyó.