De 0-4 a 4-0: qué cambió para la Liga MX en la Leagues Cup
Hace un año, la MLS eliminó a los cuatro equipos mexicanos en los cuartos de final. En 2026 ocurrió exactamente lo contrario: los cuatro representantes de la Liga MX avanzaron y dejaron sin semifinalistas a Estados Unidos.
La MLS se quedó con todos los cuartos de final de la Leagues Cup 2025: Inter Miami eliminó a Tigres, Orlando City al Toluca, Seattle Sounders al Puebla y LA Galaxy al Pachuca.
En 2026, Monterrey venció al Chicago Fire, León al Real Salt Lake, Toluca al Austin FC y América al Columbus Crew. El 0-4 se convirtió en 4-0, con marcador acumulado de nueve goles contra uno para la Liga MX.
Llegó ahí después de perder la parte más larga del torneo. En 2025 la MLS había ganado 28 de los 54 enfrentamientos de la Primera Fase, contando series de penales, contra 26 de México. Este año la diferencia creció hasta 32-22.
¿Qué medía realmente el 32-22?
Los 18 participantes de cada liga juegan tres encuentros contra rivales de la otra, pero sus puntos se acomodan en dos tablas separadas y avanzan los cuatro primeros de cada una.
Los 18 representantes de MLS llegaron, además, por su rendimiento de un año antes, cuando clasificaron los nueve equipos de cada conferencia que alcanzaron los Playoffs de 2025.
En Liga MX participan todos. El rendimiento que abrió la puerta del torneo estadounidense no siempre coincidía con el momento de cada club en agosto de 2026.
Chicago sí llegó como contendiente: tercero del Este y en una de sus mejores rachas del año, Real Salt Lake ocupaba el octavo lugar del Oeste, Austin era decimocuarto de esa misma conferencia, siete puntos fuera de Playoffs, y Columbus había caído hasta el sitio 29 entre los 30 equipos de la MLS.
Esos dos, sin embargo, fueron excelentes en sus tres partidos: Austin terminó segundo de la tabla estadounidense y Columbus tercero.
Del otro lado la fotografía era más pareja. Al cerrar la Jornada 5, la última antes de los cuartos, América era primero del Apertura 2026, Toluca tercero, Monterrey séptimo y León octavo, todos en zona de Liguilla.
Toluca pidió jugar en casa y un año después lo hizo
En 2025, tres de los cuatro equipos estadounidenses disputaron los cuartos en su estadio de siempre: Inter Miami recibió a Tigres en el Chase, Seattle al Puebla en Lumen Field y el Galaxy al Pachuca en Dignity Health Sports Park. Toluca-Orlando fue la excepción, aunque el privilegio de anfitrión mexicano se ejerció en cancha neutral, también en Carson.
Después de caer por penales, Antonio Mohamed apuntó: “Lo podríamos hacer allá para que esté más parejo, serían parámetros más claros, cada uno en su cancha, en su casa”.
Un año más tarde, la Leagues Cup se jugó por primera vez en México. Toluca recibió dos partidos en el Nemesio Diez, América uno en el Estadio Banorte y Tigres otro en el Universitario.
Los cuatro los ganaron como locales. La organización reservó ese beneficio a los tres mejor colocados de Liga MX en su ranking y repartió ventajas de viaje o sedes neutrales entre los siguientes.
Mohamed lo llamó insuficiente, aunque reconoció el avance: “De a poco se va acomodando”, dijo antes del torneo, para insistir enseguida en que “la localía marca una tendencia”.
Quería que los mejor clasificados jugaran también los cuartos en su cancha. Guillermo Almada pidió lo mismo tras el partido del América en Ciudad de México: “Debería ser un 50 por ciento de partidos allá y otro 50 por ciento acá”, y llamó injusta la distribución porque los clubes estadounidenses estaban más habituados a jugar de locales.
¿Los mexicanos jugaron los cuartos en casa?
No. Pero tampoco enfrentaron la situación de 2025. Toluca obtuvo privilegios de anfitrión y visitó a Austin en el Sports Illustrated Stadium, en Nueva Jersey; América recibió oficialmente a Columbus en Dignity Health Sports Park, California. Los dos fueron designados como sedes neutrales. Real Salt Lake-León se llevó a Dick’s Sporting Goods Park, casa del Colorado Rapids.
Chicago sí recibió a Monterrey en el SeatGeek Stadium, donde había jugado y ganado sus tres encuentros de la primera fase, pero su casa de temporada regular en la MLS es el Soldier Field.
En 2025, tres de las cuatro eliminatorias se jugaron en el estadio habitual del representante de MLS. En 2026, ninguna.
Eso tampoco explica sola la barrida. Monterrey ganó justo al estadounidense con más familiaridad con su cancha del torneo, y una neutralidad reglamentaria puede no serlo en las tribunas: el América llenó Carson de aficionados propios ante Columbus. Lo que desapareció fue una ventaja que en 2025 estaba a la vista.
¿Fue una inversión completa?
En resultados, sí, y por un margen más amplio. La MLS avanzó sus cuatro equipos en 2025, pero dos lo hicieron desde los penales: Orlando tras empatar 0-0 con Toluca y Seattle después de otro 0-0 ante Puebla.
Miami derrotó 2-1 a Tigres y el Galaxy hizo lo propio con Pachuca. Los cuatro mexicanos de 2026 resolvieron en los 90 minutos: Monterrey 2-1, León 3-0, Toluca 2-0 y América 2-0.
Laurent Courtois, técnico del Columbus, se negó a sacar conclusiones permanentes al convertirse en el último eliminado estadounidense. “En algunos años los equipos mexicanos van a ser mejores y otros los de la MLS”, dijo.
Los números de esta edición le dan la razón. La MLS ganó la comparación de 18 contra 18; la Liga MX fue perfecta cuando la muestra se redujo a los sobrevivientes. Nunca hubo un 32-22 que remontar: para cuando llegaron las eliminatorias, la comparación ya era otra.