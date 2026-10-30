De Argentina a Cabo Verde: los otros 22 países que tienen futbolistas en la Liga MX

La Liga MX tiene una geografía que se extiende mucho más allá de las fronteras mexicanas. De acuerdo con los lugares de nacimiento registrados por los 18 clubes del campeonato, 177 de sus 463 futbolistas nacieron en alguno de los 22 países extranjeros representados en el torneo.

Esto significa que el 38.2% de los jugadores nació fuera de México, aunque esa condición no necesariamente implica que ocupen una plaza de futbolista no formado en México. Los nacidos en el país son 286.

Argentina encabeza la lista de foráneos con 41 jugadores, seguida de Colombia, con 27, y Estados Unidos, con 24. Brasil aparece en cuarto lugar, con 19, mientras que Uruguay completa los cinco primeros puestos con 17. Entre estos cinco países reúnen a 128 futbolistas, equivalentes al 72.3% de todos los nacidos fuera de México.

De Sudamérica a los orígenes menos habituales

La presencia sudamericana es una de las características más visibles de la Liga MX. Argentina, Colombia, Brasil y Uruguay aportan por sí solos 104 futbolistas. A ellos se suman jugadores nacidos en Paraguay, Ecuador, Chile y Venezuela. Sin embargo, el mapa también revela procedencias mucho menos habituales.

El serbio Uros Durdevic, del Monterrey, es uno de los ejemplos. También figuran el atlista Luís Henrique de Barros Lopes, conocido como Duk, a quien los registros de la Liga MX sitúan como nacido en Cabo Verde; el nigeriano Christian Ebere, de Cruz Azul; y Frank Thierry Boya y Mourad Daoudi El Ghezouani, nacidos en Camerún y Marruecos, respectivamente, ambos con los Xolos de Tijuana, son otros casos.

Cada uno de estos cinco países aporta un solo jugador, pero juntos ilustran la diversidad de orígenes que conviven en el campeonato mexicano.

Un mapa de 22 países

Más allá de las nacionalidades tradicionalmente asociadas con el futbol mexicano, los registros también incluyen jugadores nacidos en países europeos como España, Portugal, Bélgica, Países Bajos y Francia, además de Canadá, Panamá y Costa Rica.

La distribución permite observar tanto el peso histórico de Sudamérica como la amplitud geográfica de los lugares de nacimiento de quienes integran los planteles de Primera División.

Metodología: análisis de los lugares de nacimiento de 463 futbolistas registrados en los 18 clubes de la Liga MX, con datos consultados en octubre de 2026. Los países corresponden a los lugares de nacimiento consignados por la liga, no necesariamente a la nacionalidad deportiva de cada jugador.