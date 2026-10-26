De la Liga MX Femenil a Londres, Scarlett Camberos y su histórica nominación al Balón de Oro 2026

Londres recibe hoy a la élite del futbol para la entrega del Balón de Oro 2026, y entre las figuras que caminan por la alfombra roja estará Scarlett Camberos, un hito biótico para el deporte mexicano. La delantera del América se encuentra en la capital británica tras ser elegida por la revista France Football dentro de la lista de las 30 mejores futbolistas del planeta, convirtiéndose en la primera jugadora mexicana en ser nominada a este galardón individual.

Para México y para la Liga MX Femenil, la presencia de Scarlett en la gala es, por supuesto, un reconocimiento a una campaña individual brillante, pero también la confirmación internacional de que el torneo nacional mexicano ha alcanzado un nivel competitivo capaz de proyectar a sus figuras a la cima del futbol global.

La distinción cobra aún mayor fuerza al coincidir con la nominación del propio América Femenil como candidato a Mejor Club Femenino del Año, compartiendo espacio con potencias del continente europeo.

La historia de Scarlett Nefer Camberos Becerra comenzó el 20 de noviembre de 2000 en California, en el seno de una familia de raíces mexicanas radicada en Chula Vista.

Desde pequeña, la afición que su padre sentía por el América impregnó su amor por el futbol y fijó un objetivo claro en su horizonte deportivo.

Durante su etapa universitaria, Camberos combinó la exigencia académica de la licenciatura en Criminología, Leyes y Sociedad en la Universidad de California en Irvine con una trayectoria sobresaliente en la NCAA defendiendo la camiseta de las Anteaters.

En su última temporada universitaria en 2021, la atacante registró 13 goles y 7 asistencias en 22 partidos, un rendimiento que incluyó dos tripletes y le valió el reconocimiento como Jugadora Ofensiva del Año de la Big West Conference.

A pesar de tener la oportunidad de ingresar al draft de la NWSL en Estados Unidos, Camberos tomó la decisión de dar el salto al futbol profesional en México. En diciembre de 2021 firmó su primer contrato con el América y debutó en la Liga MX Femenil en enero de 2022.

Gracias a una combinación de velocidad, potencia física y capacidad para desbordar por la banda izquierda para recortar hacia el centro, anotó 11 goles en 16 partidos durante el Clausura 2022. En poco tiempo se convirtió en goleadora, capitana y referente indiscutible de la afición azulcrema y guió al equipo a disputar la final del Apertura 2022 tras una destacada actuación en semifinales contra Chivas.

Sin embargo, en el punto más alto de su consolidación en México, la realidad fuera de la cancha interrumpió su crecimiento.

Entre 2022 y 2023, Scarlett fue víctima de acoso sistemático y ciberacoso por parte de un sujeto identificado como José Andrés "N". A pesar de interponer las denuncias formales ante las autoridades judiciales, los vacíos legales impidieron frenar las agresiones o brindarle garantías de protección efectivas. Ante la falta de condiciones para preservar su seguridad personal y la de su familia, en marzo de 2023 solicitó su salida del América para continuar su carrera en Estados Unidos.

Su partida forzada causó una profunda conmoción en la opinión pública mexicana y expuso la urgencia de proteger a las deportistas.

Su caso se convirtió en un catalizador de cambio institucional y motivó a la Liga MX Femenil a oficializar, en junio de 2023, su primer protocolo integral para prevenir y sancionar el acoso y la violencia de género en el futbol profesional.

En la NWSL estadounidense, Scarlett militó con Angel City FC y posteriormente con Bay FC, adaptándose al ritmo intenso y al desgaste físico del torneo.

Durante ese período continuó respondiendo en los momentos clave, destacando el gol ante Portland Thorns FC que le dio a Angel City la primera clasificación a playoffs de su historia.

Al mismo tiempo, se afianzó en la Selección Nacional Femenil de México, donde vivió su momento de mayor consagración internacional cuando ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

En julio de 2024, una vez establecidas las garantías de infraestructura y seguridad necesarias con la directiva, Scarlett Camberos concretó su regreso al América. Su retorno marcó el inicio de la etapa deportiva más brillante del club.

Durante el ciclo 2025/2026, Camberos fue la pieza central para que el América conquistara un triplete de títulos: el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, el trofeo Campeón de Campeonas y la Concacaf W Champions Cup.

Su desempeño en el torneo de la Concacaf fue extraordinario.

Marcó un triplete en la semifinal contra Gotham FC (4-1) y entregó dos asistencias en la final contra Washington Spirit (5-3) y cerró el certamen como la Jugadora Más Valiosa.

En el periodo evaluado para el Balón de Oro, acumuló 27 goles y 7 asistencias en 47 partidos, alcanzando además los 59 goles con la camiseta azulcrema para ubicarse como la tercera máxima anotadora en la historia de la institución.