Del Bernabéu a CU: Keylor Navas abraza su nuevo sueño en Pumas
Con una sonrisa serena y la humildad que lo ha caracterizado a lo largo de su exitosa carrera, Keylor Navas asevera, vestido con la camiseta universitaria, con claridad sobre su presente en Pumas y su deseo de dejar huella en el futbol mexicano. El tres veces campeón de Champions League con el Real Madrid llegó al Club Universidad para este torneo Apertura 2025 y en pocos partidos ya se ha convertido en una figura clave dentro y fuera del vestidor.
El guardameta también tiene claras sus metas en esta nueva etapa: “Sueño con poder ganar títulos con Pumas, ser el mejor portero de la Liga, ayudar a los jóvenes y dejar un legado. No vengo a compararme con nadie, vengo a escribir mi propia historia”.
Desde su debut en la jornada 3 ante Querétaro, el arquero costarricense acumula 360 minutos en cuatro partidos de Liga MX, sin conocer la derrota y con apenas dos goles recibidos. También ha tenido participación en Leagues Cup, donde defendió el arco universitario en dos triunfos.
Pero más allá de las estadísticas, lo que más resalta es su compromiso con el club y su deseo de aportar a largo plazo. “Me gustaría que me recuerden como un futbolista que siempre dio todo por el club, que defendió la camiseta como suya y ojalá que podamos tener muy buenos resultados”, afirmó Navas.
El arquero tico describe su llegada al club como una experiencia profundamente positiva. “Me siento muy feliz, muy agradecido con Dios porque la gente me ha recibido super bien, tanto los compañeros como toda la gente del club. La afición me ha mostrado su cariño y eso compromete a uno a devolverlo en la cancha”, dijo.
Sobre la estructura del club, Navas destacó el ambiente de cercanía y unidad que encontró: “Desde que llegué, se respira una atmósfera muy bonita de familia. Eso da mucha tranquilidad y paz para enfocarse en lo importante: competir y disfrutar”.
A sus 38 años, Navas no esquiva la presión, pero sabe cómo manejarla. “La presión existe en todos los trabajos. Pero cuando uno hace las cosas con amor, con humildad y disfrutando, uno aprende a manejarla y a disfrutar cada momento”.
Una parte fundamental del aporte de Navas está en su rol como guía para los jóvenes del plantel. “Entrenamos todos los días juntos. Hay cosas que me dijeron cuando tenía su edad y que a mí me ayudaron mucho, y trato de transmitírselas. Quiero que disfruten este privilegio y crezcan como futbolistas y como personas”, señaló.
Sobre su experiencia en el futbol mexicano, Navas expresó su respeto por la liga y su infraestructura: “Es un futbol competitivo. Tenemos un centro deportivo con todo lo necesario, lo que permite que el nivel siga creciendo”.
Y en cuanto a la afición universitaria, no escatimó elogios: “En cualquier lugar al que vamos hay un aficionado de Pumas. Eso habla de la grandeza del club. Cantar el Himno Universitario con la afición es una de esas cosas que hacen especial al futbol”.
Antes de finalizar la charla, Navas envió un mensaje claro a los seguidores de Pumas: “Gracias por el recibimiento. Vamos a luchar y a defender esta camiseta con el corazón. Queremos que Pumas esté siempre en el lugar donde se merece”.
Con una mezcla de experiencia, liderazgo y ambición, Keylor Navas no solo vino a Pumas a competir: vino a construir un legado.