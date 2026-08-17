Del Olympiakos a la Premier: el camino que podría seguir la Hormiga González
El Olympiakos podría representar para Armando “Hormiga” González algo más que una puerta de entrada a Europa. En los últimos años, el club de El Pireo ha impulsado a futbolistas que aumentaron su valor y después dieron el salto a la Premier League.
Athletiko, medio deportivo griego, reportó que las Chivas aceptaron nueve millones de euros por el 70 por ciento de sus derechos, por lo que el Guadalajara conservaría el 30 por ciento ante una futura venta.
El modelo tiene antecedentes: en las últimas 10 temporadas, el Olympiakos ha generado cerca de 230 millones de euros en ventas; más de 92 millones corresponden a los dos cursos más recientes. Entre sus operaciones aparecen Tsimikas al Liverpool, Podence y José Sá a los Wolves y Kostoulas al Brighton.
Tsimikas: de salir cedido a firmar con el Liverpool
Kostas Tsimikas llegó a las fuerzas básicas del Olympiakos en 2014, con 18 años, y debutó con el primer equipo un año después, pero no encontró espacio para jugar con regularidad. Por ello, el club lo cedió primero al Esbjerg danés y después al Willem II neerlandés.
Su etapa en la Eredivisie fue determinante. Tsimikas disputó 33 partidos de liga y marcó tres goles, antes de regresar a Grecia en 2018. Pedro Martins, entonces entrenador del Olympiakos, lo incorporó a su proyecto y progresivamente lo convirtió en el lateral izquierdo titular.
El siguiente paso fue competir en Europa. Tsimikas acumuló experiencia en la Champions y la Europa League, mientras se consolidaba en Grecia. Para la temporada 2019-20 ya no era un futbolista que necesitaba salir a préstamo, sino uno seguido por clubes de la Premier League.
El Liverpool buscaba entonces un lateral que pudiera competir con Andy Robertson. Después de no llegar a un acuerdo con el Norwich por Jamal Lewis, avanzó por el jugador del Olympiakos. En agosto de 2020 pagó alrededor de 13 millones de euros por Tsimikas, que tenía 24 años.
Podence: año y medio para llegar a los Wolves
Daniel Podence llegó al Olympiakos en circunstancias distintas. En 2018, con 22 años, rescindió unilateralmente su contrato con el Sporting de Lisboa, después de un ataque de aficionados a jugadores y cuerpo técnico en el centro de entrenamiento del club portugués.
El extrmo llegó libre al Olympiakos después de rescindir unilateralmente con el Sporting. Su salida derivó en una disputa legal que finalizó en septiembre de 2019, cuando el club griego acordó pagar alrededor de siete millones de euros al equipo portugués.
En Grecia encontró continuidad desde su primera temporada. Disputó 41 partidos, marcó ocho goles y dio nueve asistencias en la campaña 2018-19. En la siguiente sumó otros seis tantos y ocho asistencias, antes de marcharse en el mercado de invierno.
Su crecimiento llamó la atención del Wolverhampton. En enero de 2020, después de apenas temporada y media en el club rojiblanco, los Wolves pagaron aproximadamente 19.6 millones de euros por Podence. Tenía 24 años.
El portugués reconoció después el efecto de aquella etapa en el histórico equipo. En una entrevista aseguró que su paso por el club lo convirtió en “mejor persona, mejor futbolista y más fuerte” y definió al Olympiakos como el inicio de su carrera internacional.
José Sá: de suplente en el Porto a titular en Inglaterra
El portero José Sá llegó a Grecia en 2018, con 25 años, después de no encontrar oportunidades en el Porto. La presencia de Iker Casillas había limitado sus oportunidades y el Olympiakos lo incorporó inicialmente mediante un préstamo.
Pedro Martins volvió a ser importante en el proceso. El entrenador portugués le dio la titularidad y, después de su primera temporada, el Olympiakos pagó alrededor de 2.5 millones de euros para ficharlo definitivamente.
Sá permaneció tres años en El Pireo. Disputó 124 partidos, ganó títulos domésticos y acumuló experiencia tanto en la Champions como en la Europa League. Su situación era muy distinta a la que había dejado en Portugal.
En 2021, los Wolves necesitaban reemplazar a Rui Patrício, quien había firmado con la Roma. El club inglés pagó alrededor de ocho millones de euros por Sá, quien llegó a la Premier League con 28 años y se convirtió inmediatamente en titular.
El propio portero explicó después qué había encontrado en Grecia: partidos, madurez y confianza, tres elementos que no había conseguido reunir en su etapa en el Porto.
Kostoulas: de la cantera a una venta récord
Charalampos Kostoulas recorrió un camino distinto. Se formó en la cantera del Olympiakos y fue parte del equipo que conquistó la UEFA Youth League en 2024, el primer título europeo juvenil en la historia del futbol griego.
José Luis Mendilibar comenzó a incorporarlo al primer equipo en la siguiente temporada. El delantero tenía 17 años al inicio de la campaña 2024-25 y al final participó en 35 partidos, con siete goles y dos asistencias.
Su primera temporada completa fue suficiente para atraer al Brighton. En junio de 2025, el club inglés acordó su contratación por 35 millones de euros, con variables que podían elevar la operación.
Kostoulas tenía 18 años y se convirtió en la venta más cara realizada desde la liga griega.
Su caso es diferente al de González por edad, pero comparte una característica importante: ambos son artilleros. El Brighton decidió realizar una inversión multimillonaria después de observar al atacante griego luego de apenas una temporada en el primer equipo del Olympiakos.
El precedente para la Hormiga
Más que una garantía, el Olympiakos ofrece a González un escaparate europeo recurrente y una ruta ya probada hacia la Premier League. El club compite habitualmente en torneos de la UEFA y en los últimos años ha colocado directamente a varios futbolistas en Inglaterra.
La Hormiga llegaría con 23 años, una edad cercana a la que tenían Podence y Tsimikas, previo a dar ese salto. Para González, Grecia podría ser más una escala que un destino final.