Diego de Buen pide claridad a la FMF: “Que nos expliquen bien las reglas del juego”
Diego de Buen cobró el penal que le dio a la Jaiba Brava el primer campeonato de la Liga de Expansión. Fue en el Guard1anes 2020, cuando la propia Liga lo nombró su mejor jugador: 19 encuentros y seis goles. Seis años después, convertido además en una de las voces más activas de las recientes protestas contra la desaparición del ascenso, pregunta qué obtiene ahora un club por ganar esa categoría.
El nuevo modelo presentado este jueves por la FMF tampoco terminó de responderle esta incógnita. Para el jugador del Atlético Morelia, la FMF formalizó una separación que ya venía ocurriendo, pero dejó pendiente explicar cómo puede un equipo de Expansión llegar a la Liga MX.
“Al final de cuentas es un video ilustrativo de algo que ya se venía trabajando de esa manera. Ponen en imágenes el hecho de aislar a la Liga MX del organigrama futbolístico de México”, dijo De Buen en entrevista con Sports Illustrated México.
La Federación colocó a Expansión en la parte más alta de una pirámide integrada también por la Liga Premier, la Liga TDP y el Sector Amateur. La Liga MX aparece en una estructura diferenciada y su nuevo mecanismo de ingreso dependerá del cumplimiento de determinados criterios, como ocurrió con el Atlante.
El mediocampista conoce las dos versiones de la segunda categoría. Jugó con el Tampico Madero durante el último torneo del antiguo Ascenso MX y permaneció en el club cuando nació Expansión.
Después, regresó a Primera con el Puebla. Ahora, en el Atlético Morelia, su principal duda es qué significa competir en la liga que quedó en la cima de la nueva pirámide, si ganarla no concede por sí misma un lugar en la Liga MX.
“Es muy prematuro para saber qué va a pasar o qué buscan con este comunicado, porque entonces qué va a ganar la Liga de Expansión y cuáles van a ser las reglas del juego por ser la punta de esta pirámide”, cuestionó.
Los criterios, el requisito que nadie ha explicado
La FMF anunció que el mecanismo para ingresar a la Liga MX será mediante criterios y utilizó el caso del Atlante como referencia. Sin embargo, De Buen aseguró que los futbolistas todavía no conocen cuáles serán esos requisitos ni cómo deberá estructurarse un proyecto que aspire a alcanzar Primera.
“No sé si lo quieren hacer público o no, pero por lo menos que a la interna de los clubes de Expansión que buscan un proyecto a largo plazo y un proyecto al ascenso deportivo se les expliquen bien las reglas del juego para estructurar esta estrategia”.
Además, tampoco consideró que la certificación y el mérito deportivo tengan que ser caminos separados. Su propuesta es que un equipo cumpla condiciones económicas, administrativas y de infraestructura, pero que su rendimiento dentro de la cancha también forme parte de la evaluación.
“Si un equipo se certifica, dentro de esta certificación que también vengan resultados deportivos. Un cierto número de títulos en la Liga de Expansión para poder acceder a un lugar en la Liga MX”, propuso.
“No he recibido invitaciones”: los jugadores fuera de la mesa
La falta de claridad alcanza también a los propios protagonistas. De Buen afirmó que, al menos en su caso, no ha participado en reuniones de la Federación para discutir la reestructuración que siguió a la suspensión del ascenso y descenso iniciada en 2020.
“No he recibido invitaciones. Sí he platicado con la asociación y la asociación busca este tipo de acercamientos”, señaló en referencia a la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales (AMFpro), lo más cercano que tienen los jugadores a un sindicato.
De hecho, el jugador cree que el gremio puede aportar ideas para fortalecer la categoría, desde aumentar el número de partidos hasta generar competencia internacional, pero antes de discutir cómo mejorar la Expansión, planteaó una pregunta más elemental: qué obtiene deportivamente un club que gana dentro de ella y qué debe hacer para alcanzar Primera.