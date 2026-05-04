Disfrutar, trabajar y no esconderse: el consejo de Miguel España a Gil Mora rumbo al Mundial
Miguel España no rodea la idea cuando habla de lo que significa debutar en un Mundial en casa. Lo vivió con 22 años en la Copa del Mundo de1986 y, desde su experiencia, le manda un consejo a Gilberto Mora: el talento no basta, hay que trabajar.
“Yo sí creo que el trabajo es lo único que te respalda. Le diría que lo disfrute y que sepa que es un gran jugador”, explicó a Sports Illustrated México.
En esa línea aparece la segunda capa del consejo: la edad no debe pesar. “Tiene esa juventud de que no le importa con quién vaya a jugar, así sea un monstruo futbolísticamente, él va a ser lo suyo”. Para España, esa irreverencia, la de quien no se esconde, es una ventaja competitiva si se acompaña de disciplina.
El tercer punto es la presión. Jugar en casa no es romanticismo, es exigencia y presión. “Lo único que te sostiene es lo que tienes en las espaldas y eso es trabajo. Lo que has hecho individual y colectivamente es lo que te va a rescatar para que las cosas salgan bien”.
Ese retrato encaja con el presente de Mora. A sus 17 años y seis meses, pasó en un año de la Sub-19 de Xolos a levantar la Copa Oro con la selección mayor. Debutó en Liga MX, se ganó minutos en amistosos en Sudamérica y terminó como titular en los partidos de eliminación directa del torneo de la Concacaf. En la semifinal asistió a Raúl Jiménez; en la final respondió con personalidad. En el entorno de Javier Aguirre lo definen como “talento puro”, con lectura de juego y valentía para pedir la pelota incluso después del golpe.
Ahí es donde la historia pesa. México ha sido consistente en una cosa: no debutar adolescentes en Mundiales. Ni siquiera en 1986, con una base joven, se cruzó esa línea: España tenía 22 años en su primer partido. El patrón se repite en las generaciones recientes, donde el debut suele llegar entre los 21 y 23.
Por eso el caso Mora, convocado para la concentración del 6 de mayo en el grupo de futbolistas que irán al Mundial, no es menor. No solo compite por un lugar, compite por ser el mexicano más joven en debutar en el torneo más importante.
Los jugadores más jovenes que debutaron con México en el Mundial
- Manuel Rosas — 18 años, 88 días (Uruguay 1930)
- Hugo Rodríguez — 19 años, 2 meses, 18 días (Argentina 1978)
- Raúl Arellano — 19 años, 3 meses, 16 días (Suiza 1954)
- Antonio Mota — 19 años, 3 meses, 30 días (Chile 1962)
- Andrés Guardado — 19 años, 331 días (Alemania 2006)
- Jesús del Muro — 20 años (Suecia 1958)
- Carlos Guevara — 20 años (Brasil 1950)
- Enrique Borja — 20 años (Inglaterra 1966)
- Francisco Cruz — 20 años (México 1986)
- Raúl Cárdenas — 20 años (Brasil 1950)