Dónde ver Pumas vs. América: Jornada 16 Apertura 2026, fechas, horarios y TV

La Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX será la penúltima fecha de la fase regular y tendrá varios enfrentamientos directos que pueden modificar la clasificación rumbo a la Liguilla. América, Chivas y Cruz Azul llegan empatados con 29 puntos, aunque las Águilas ocupan el primer lugar por diferencia de goles. Entre los partidos más atractivos están Pumas-América, Toluca-Monterrey, Tigres-Cruz Azul y León-Chivas.

El sábado 7 de noviembre, Pumas recibirá al América en el Estadio Olímpico Universitario, en un compromiso de gran importancia para ambos. Las Águilas buscarán conservar el liderato, mientras que los universitarios necesitan sumar para acercarse a los puestos de clasificación. Ese mismo día, Toluca enfrentará a Monterrey en el Estadio Nemesio Diez, con los Diablos en la pelea por los primeros lugares y Rayados intentando meterse entre los ocho mejores.

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También el sábado, Tigres se medirá con Cruz Azul en el Estadio Universitario. La Máquina comparte la cima con América y Chivas, por lo que una victoria será fundamental para mantenerse en la disputa por el primer puesto. Los felinos, por su parte, necesitan un resultado positivo para cerrar el torneo con mejores perspectivas.

El domingo 8, León recibirá a Chivas en el Nou Camp. El Guadalajara también suma 29 unidades y buscará mantenerse en la pelea por el liderato, mientras que los Esmeraldas, con 22 puntos, necesitan defender su posición dentro de la zona de clasificación. El encuentro representa una prueba importante para ambos en la recta final del campeonato.

La jornada comenzará el viernes 6 con Atlético de San Luis vs. FC Juárez, Necaxa vs. Tijuana y Atlante vs. Santos. El sábado también jugarán Atlas ante Pachuca, mientras que el domingo se enfrentarán Querétaro y Puebla. Con solo dos fechas por disputarse, los resultados de esta jornada serán determinantes para definir los lugares de clasificación y la pelea por terminar en la cima.

Canales de transmisión de la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX

La Liga MX se transmite en sus canales habituales, siendo Televisa, TV Azteca, TUDN, VIX, FOX, ESPN y Disney+ los sitios donde se podrán ver los partidos y que a continuación desglosamos.

Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX: Fechas, horarios y dónde ver

Viernes 6 de noviembre

19:00 | Necaxa vs. Tijuana | FOX / FOX One

19:00 | Atlético San Luis vs. FC Juárez | Disney+ Premium / ViX Premium / ESPN

21:00 | Atlante vs. Santos | Azteca 7, ESPN y Disney+

Sábado 7 de noviembre

17:00 | Atlas vs. Pachuca | ViX Premium

19:00 | Tigres vs. Cruz Azul | Azteca 7 / FOX / FOX One

19:00 | Toluca vs. Monterrey | Canal 5 / TUDN / ViX Premium

21:10 | Pumas vs. América | Canal 5, TUDN y ViX

Domingo 8 de noviembre

18:00 | Querétaro vs. Puebla | FOX / FOX One

20:10 | León vs. Chivas | FOX / FOX One