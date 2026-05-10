Efraín vio un solo equipo; la ida dejó mejores números para el América rumbo a CU
“Si me muestran una sola estadística en la que Pumas superó a América, puedo darle la razón a Efraín”. Así respondió André Jardine, entrenador de los azulcremas, después del 3-3 en el partido de ida de su serie de cuartos de final ante los Pumas en el Estadio Azteca/Banorte.
La declaración llegó luego de que Efraín Juárez, técnico de Pumas, aseguró que “hubo un solo equipo en la cancha”. Los números no terminaron por probar eso.
América tuvo 58% de posesión, realizó 23 disparos por 10 de Pumas y generó un xG (goles esperados) de 2.94 por 0.42 de los felinos. Dentro del área también hubo diferencia: 15 remates azulcremas contra apenas dos universitarios.
El partido, sin embargo, sí tuvo momentos en los que Pumas lastimó de verdad. Cada vez que encontró espacios, hizo daño. Convirtió tres veces y durante varios minutos dejó expuesto a un América que extraña a Israel Reyes, concentrado con la selección, en defensa, y a Brian Rodríguez, que apunta a salir como titular hoy tras superar una lesión, en ofensiva.
La superioridad del América apareció tras el 1-3 en favor de Pumas, que obtuvo al 52, cuando se creía con una cómoda ventaja de cara a la vuelta en su casa. Tras ello, el América empezó a instalarse en campo rival. Empujó a Pumas hacia su portero, Keylor Navas, y acumuló llegadas hasta encontrar el empate. Los penales de Henry Martín y Alejandro Zendejas se concretaron por la insistencia.
La conclusión de la ida es que Pumas fue contundente, pero el América dictó el ritmo del partido.
Eso deja una vuelta incómoda para ambos. Pumas tiene la ventaja, el empate los pone en las semifinales por su mejor posición en la tabla. Además, juegan en CU, en donde solo perdió una vez en el torneo. América llega obligado a ganar, pero con una lectura distinta después de la ida: pudo someter futbolísticamente al líder del Clausura durante varios lapsos del partido.
También está respaldado por la historia reciente de esta rivalidad. En Liguilla, América ha ganado ocho de las 12 series que disputó contra Pumas. También hay una contradicción alrededor de Pumas.
Durante gran parte del torneo, el equipo de Efraín Juárez destacó por jugar lejos de su portería, presionar arriba y atacar rápido. En el Azteca pasó demasiados minutos defendiendo su portería.
Su clasificación depende de que en el duelo de vuelta aparezca la versión que dominó la fase regular del Clausura, no la imagen del equipo que sufrió de más contra el octavo clasificado.