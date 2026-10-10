El América recibe a su verdugo en la fiesta de sus 110 años

El América abre este sábado los festejos por sus 110 años contra el Monterrey, el equipo que lo eliminó dos veces en menos de un año. El partido de la Jornada 11 del Apertura 2026 se jugará en el Estadio Banorte, dos días antes del aniversario de su fundación, el 12 de octubre de 1916.

La primera herida llegó al minuto 93 de los cuartos de final del Apertura 2025. Con Rayados jugando con 10 hombres y la eliminatoria igualada, Germán Berterame cabeceó el gol que dejó fuera a las Águilas. En septiembre, el Monterrey volvió a eliminarlas, esta vez en penales, en las semifinales de la Leagues Cup 2026.

“Tenemos prohibido perder, el patrón lo ha dicho”, declaró Henry Martín.

Por primera vez en el torneo, Guillermo Almada tendrá a toda la plantilla disponible. Las lesiones, las convocatorias internacionales y la llegada tardía de refuerzos condicionaron sus primeros nueve partidos.

Israel Reyes, Dagoberto Espinoza e Isaías Violante regresaron sin lesiones de la selección mexicana; Brian Rodríguez, de la de Uruguay, y Óscar Perea, de la de Colombia. Alan Cervantes y Raphael Veiga superaron sus problemas físicos.

Los fichajes Santiago Bueno y Santiago Ramos Mingo sumaron minutos en los amistosos de la pausa y podrían debutar en Liga MX. El portero Luis Ángel Malagón también reapareció, y Almada deberá decidir si le devuelve la titularidad o mantiene a Rodolfo Cota.

El América es segundo con 20 puntos en nueve partidos, los mismos que el Toluca, que ya jugó diez. El Monterrey es décimo con 13 unidades, fuera de los ocho puestos de Liguilla. Las Águilas suman 21 goles a favor y 10 en contra; Rayados, 16 y 14.

En la jornada 10, el América remontó dos veces para vencer 4-2 al Necaxa, con tres goles de Henry Martín y uno de Miguel Borja. El Monterrey perdió por el mismo marcador ante el Atlante, en el Estadio Banorte, y apenas ha ganado uno de sus últimos cinco partidos de liga.

Matías Almeyda reconoció el momento de su equipo, pero rechazó usar al América como medida de su proyecto. “No tomo al América como para ver dónde estamos”, dijo el jueves.

Un día después, Borja le respondió. “Mejor que hable así. Si él lo dice y lo considera de esa forma, vamos a ver mañana”, afirmó el delantero colombiano, que aseguró respetar al Monterrey.

Rayados recupera a Lucas Ocampos, autor del penal que forzó la definición desde los once pasos en septiembre, aunque Stefan Medina sigue fuera por lesión.

Aquella semifinal terminó 2-2 y el Monterrey ganó 5-4 en penales. “Nos quedó esa espinita de que pudimos haberlo ganado”, dijo Henry.

Esta vez, el América llega con el plantel completo, y su verdugo, fuera de la Liguilla.