El Azteca relajó sus filtros de seguridad para el América vs Chivas
Al acercarse al Estadio Azteca para el Clásico Nacional entre el América y las Chivas, uno de los partidos de mayor riesgo del futbol mexicano por la rivalidad, un recorrido realizado por Sports Illustrated México encontró policías principalmente en las vialidades, controlando el tránsito, pero no los filtros de seguridad o la Última Milla que durante el Mundial comenzaban varias calles antes del estadio.
Era posible seguir caminando hacia el estacionamiento sin mostrar un boleto ni explicar el motivo para entrar a la zona.
La diferencia se hacía más evidente conforme avanzaba el recorrido.
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Aficionados consumían alcohol en el estacionamiento y vendedores de mercancía no oficial llegaban hasta ahí; los cierres encontrados antes de ese punto eran principalmente vehiculares.
La barrera de seguridad apareció prácticamente hasta la entrada, con la revisión física habitual, conocida como cateo, realizada por los policías antes de acceder al inmueble.
Tampoco el Fan ID se aplicó parejo. Seis aficionados consultados aseguraron que no se los solicitaron al ingresar.
El dato no permite afirmar que ocurrió lo mismo en todas las puertas, pero sí documenta que varios entraron al inmueble sin tener que mostrar esta medida, que busca evitar otra trifulca en las tribunas como la que ocurrió el 5 de marzo de 2022 en el Estadio Corregidora, en el duelo entre Querétaro y Atlas.
Dos de ellos, abonados del América, agregaron que no se los han pedido en ninguno de los partidos de las Águilas como local durante el Apertura 2026.
Hace apenas seis meses, el mismo estadio operaba bajo otra lógica.
Para el México-Portugal, del 28 de marzo, se restringió la circulación en los alrededores y sólo podían ingresar peatones con boleto o residentes, con estacionamientos remotos y zonas específicas para taxis y plataformas; el mismo esquema, llamado Última Milla, se repitió para el América-Pumas del 3 de mayo.
Durante el Mundial, el dispositivo llegó a tener 18 accesos peatonales, 12 semipeatonales y 30 vehiculares.
Para este Clásico Nacional, el despliegue en papel tampoco fue menor.
La SSC anunció 2,362 policías (612 elementos apoyados por vehículos, motocicletas, grúas, una ambulancia y un helicóptero, más 1,750 policías auxiliares), con vigilancia en los alrededores, revisiones en los accesos y acciones contra la reventa.
Este sábado, se podía seguir caminando entre policías de tránsito, vendedores ambulantes y aficionados con cerveza en la mano hasta toparse, ya casi en la reja, con la primera y prácticamente única revisión del día.