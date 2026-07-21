El campeón vuelve al Azteca, pero sigue sin casa
Cruz Azul vuelve al Estadio Azteca frente al rival que mejor resume su etapa reciente como equipo nómada. Durante el torneo pasado recorrió la autopista México-Puebla para disputar en el Cuauhtémoc los encuentros en los que aparecía como local. Este martes recibirá a la Franja en la Ciudad de México, dentro de un inmueble que conoce, pero que tampoco le pertenece.
Puebla fue el último refugio de la Máquina cuando volvió a quedarse sin cancha en la capital. El Azteca, en cambio, le permitirá recuperar una rutina menos desgastante para defender el título del Clausura 2026.
Los resultados podrían hacer pensar que las mudanzas tuvieron pocas consecuencias. Cruz Azul levantó su décimo campeonato y comenzó el nuevo torneo con una victoria como visitante. Sin embargo, dentro del club los traslados fueron reconocidos como una carga adicional durante la preparación.
El plantel mantuvo su centro de operaciones en La Noria mientras trasladó su localía al Estadio Cuauhtémoc. Cada partido en Puebla obligaba a organizar la salida, desplazar al cuerpo técnico y al personal de apoyo, concentrarse fuera de la ciudad y ajustar la recuperación después del regreso.
La distancia no era extraordinaria frente a otros viajes de la Liga MX. La diferencia estaba en que Cruz Azul debía recorrerla para jugar en casa. Mientras el rival llegaba al Cuauhtémoc como visitante, la Máquina también abandonaba su ciudad, su centro de entrenamiento y parte de la rutina construida durante la semana.
Nicolás Larcamón reconoció el desgaste cuando surgió la posibilidad de volver a la capital antes de la fase decisiva del campeonato. El entonces entrenador defendió la permanencia en la Ciudad de México porque consideraba que los traslados reducían el tiempo disponible para la recuperación.
“Mi postura es sostenernos en la ciudad; los traslados desgastan”, explicó cuando el Azteca volvió a convertirse en una alternativa.
La preocupación no se limitaba al rendimiento físico. Larcamón señaló que el cuerpo técnico intentaba evitar concentraciones demasiado extensas para que los jugadores conservaran tiempo con sus familias. La localía en Puebla obligaba a encontrar un equilibrio entre viajar con suficiente anticipación y no convertir cada partido en una expedición de varios días.
El beneficio de dejar la carretera quedó expuesto durante la final. Antes del partido decisivo contra Pumas, Joel Huiqui valoró que Cruz Azul no tuviera que trasladarse nuevamente al Cuauhtémoc.
“Es una gran ventaja al no viajar a Puebla”, reconoció.
La declaración colocó los viajes en la discusión deportiva. Cruz Azul había sido competitivo en el Cuauhtémoc y terminó campeón, pero jugar en la misma ciudad donde se entrena permitía recuperar horas, reducir movimientos y preparar los encuentros sin añadir otra variable logística.
La Máquina conquistó el Clausura 2026 pese a esa desventaja. Ganó mientras cambiaba de cancha, modificaba concentraciones y dependía de acuerdos externos para resolver su localía. El equipo encontró estabilidad en los resultados mientras la institución seguía en movimiento fuera de ellos.
Desde que abandonó el Estadio Azul en 2018, Cruz Azul pasó por el Azteca, el Olímpico Universitario, el Ciudad de los Deportes y el Cuauhtémoc. Ninguno le ofreció al mismo tiempo permanencia, control y una localía propia.
El regreso al Azteca reduce varios de esos problemas. Cruz Azul podrá completar su semana en La Noria, concentrarse en la capital y trasladarse al estadio sin abandonar su entorno habitual. Su afición tampoco necesitará salir de la ciudad para acompañarlo en los partidos de local.
La diferencia puede reflejarse en aspectos que no siempre aparecen en el marcador: menos horas de carretera, concentraciones más cortas, recuperación en las instalaciones del club y una planificación semanal sin desplazamientos adicionales.
El Azteca también ofrece una capacidad mayor y una operación comercial más amplia que el Ciudad de los Deportes. Para Cruz Azul, el acuerdo une dos necesidades: disminuir el costo deportivo de su localía y volver a un inmueble capaz de recibir a una mayor cantidad de aficionados.
La negociación, sin embargo, no convierte al estadio en una propiedad del club. Cruz Azul regresará como arrendatario y compartirá el inmueble con América y Atlante. La operación, el mantenimiento del campo, los horarios disponibles y parte de la identidad comercial no dependerán exclusivamente de la institución cementera.
Tampoco se hicieron públicos los términos del acuerdo. Se desconocen el pago por la renta, la distribución de los ingresos por taquilla y los derechos que conservará Cruz Azul sobre publicidad, palcos, alimentos y zonas de hospitalidad.
El ahorro de desgaste puede reconocerse desde el primer partido. Todavía no se sabe cuánto le costará obtenerlo.
La falta de una sede propia continúa siendo uno de los principales pendientes de la administración. Víctor Velázquez ha reconocido que la construcción de un nuevo estadio es un proyecto sin resolver y durante la última final admitió que el tema les “quita el sueño”.
El partido ante Puebla reúne los dos extremos de esa historia. La Franja representa la ciudad que recibió a Cruz Azul durante su último exilio. El Azteca le permitirá dejar la carretera, recuperar una rutina más estable y acercarse otra vez a su afición.
Cruz Azul ya demostró que puede ser campeón sin una sede permanente. Volver al Azteca le permitirá reducir el desgaste, pero no terminará con su etapa nómada: seguirá como inquilino y dependerá de acuerdos ajenos para saber dónde juega.
El club construido alrededor del cemento todavía compite sobre terreno prestado.