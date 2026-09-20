El Clásico llena el Azteca y mete en un día casi lo que América en tres partidos
Solo un partido de alta intensidad como el Clásico Nacional tuvo el poder de convocatoria para, por primera vez en el Apertura 2026, llenar las butacas del Estadio Azteca. Un total de 72,900 espectadores fueron testigos del dramatismo, la euforia y las chispas que dejó el empate 2-2 entre América y Chivas.
El sábado 19 de septiembre, el Azteca volvió a ser un caldero de emociones durante 90 minutos. Desde que se entonó el Himno Nacional con todo el inmueble como coro al unísono, el regreso de los sombreros de cartón como en el Mundial, el canto de “¡Chivas, Chivas!” tras el gol de palomita de Bryan González, hasta la respuesta de la afición americanista rugiendo con la chilena de Miguel Ángel Borja que pasará a la historia como uno de los mejores goles que ha visto esta rivalidad.
Todo esto llama altamente la atención, haciendo de este un momento especial, ya que el máximo recinto del futbol nacional no había visto una euforia así en sus gradas en lo que va del Apertura 2026.
Y es que América, en lo que iba del campeonato, no había podido lograr un lleno total como el de este choque. De hecho, previamente, apenas había logrado como máxima asistencia un total de 31,368 almas, menos de la mitad de lo que tuvo este duelo. Incluso, juntando sus tres partidos de local anteriores en el torneo, solo llegaba a un acumulado de 86,780 aficionados, una cifra apenas por arriba de lo que el Clásico logró en un solo día.
Asistencia del América por juego:
- Fecha 3 vs. Santos: 31,368 asistentes
- Fecha 4 vs. San Luis: 25,634 asistentes
- Fecha 6 vs. Puebla: 29,778 asistentes
- Fecha 9 vs. Chivas: 72,900 asistentes
El primer lleno del Azteca desde el Mundial
Para rememorar la última vez que el Azteca reunió tanta algarabía en su interior hay que acudir al 5 de julio, durante las épocas mundialistas. Para dicho encuentro, fue la Selección Mexicana la que logró convocar a 80,824 espectadores para aquel encuentro de octavos de final ante Inglaterra, donde el Cielito Lindo retumbó y en el que Raúl Jiménez y Julián Quiñones vendieron cara la derrota por 2-3, haciendo soñar a más de uno con llegar a cuartos.
Desde ese entonces, ningún otro duelo hasta ahora había logrado el mismo impacto. Incluso el Clásico Joven entre Cruz Azul y América, con los Celestes como locales administrativos disputado el pasado 12 de septiembre, tampoco logró este nivel de convocatoria, registrando una entrada de 40,430 espectadores.
Y el encuentro que más se había acercado, quedando todavía lejos de ser un lleno, había sido el regreso del Atlante como local midiéndose precisamente a las Águilas en la jornada 2, con una asistencia de 58,576, es decir 14,324 aficionados menos.
Partidos con mayor asistencia en el Azteca después del Mundial:
- América vs. Chivas: 72,900 asistentes
- Atlante vs. América: 58,576 asistentes
- Cruz Azul vs. Atlante: 53,136 asistentes
- Cruz Azul vs. América: 40,430 asistentes
- Cruz Azul vs. Puebla: 33,185 asistentes