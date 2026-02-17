El gol no se compra: América, la nómina más alta y el ataque más pobre de la Liga MX
El América es un equipo rico en nómina, pero pobre en ataque. Clubes como el Puebla y el Mazatlán, con las cotizaciones de plantillas más bajas según el listado de Transfermarkt, han tenido una productividad más alta en el Clausura 2026 que las Águilas, que dominan el ranking del sitio especializado en valoraciones de futbolistas.
Luego de seis jornadas, el América, que viene de perder el Clásico Nacional, es el peor ataque del torneo, con apenas tres goles: anota cada 180 minutos, un dato que contrasta con su registro del semestre pasado, cuando luego de seis fechas acumulaba 13 dianas, para un promedio de un tanto cada 41.5 minutos.
La estadística es menor a los registros del Mazatlán FC, Puebla, Querétaro, Atlas y Santos Laguna, las cinco nóminas más bajas de la Liga MX, a los que incluso triplica en valor de plantilla.
El cuadro de Coapa es el mejor en el listado de Transfermarkt, con 98. 25 millones de euros, muy por encima de los 18.93 del Mazatlán FC, de los 21.25 mde del Puebla, los 22.25 mde del Querétaro, los 26.8 mde del Atlas y los 33.4 mde del Santos Laguna.
Los milones no se traducen en goles, mientras que el América apenas suma tres goles, el Atlas, Mazatlán y Santos Laguna llevan seis, la séptima mejor cantidad del campeonato; el Querétaro, cinco, la octava mejor, y el Puebla, 4.
Esto, pese a que solo el Atlas cuenta con un delantero entre los 20 más caros de la Liga MX, el extremo paraguayo Diego González, quien está tasado en 4 mde y ha tenido unos buenos dos últimos torneos con los Rojinegros en los que en 19 partidos ha sido productivo: cinco goles y seis asistencias.
América es el que más jugadores tiene en el “Top 20”, con cuatro: Alejandro Zendejas, el segundo mejor valuado (8.5 mde), Brian Rodríguez, el quinto (6.5 mde) y Víctor Dávila, decimosexto (4.5 mde), e Isaís Violante, decimoséptimo (4.5 mde).
Jutos los primeros tres en el listado: Zendejas, Rodríguez y Dávila han sido los autores de los tres goles, con uno cada uno.
La falta de gol ha desesperado incluso al interior del club, con el capitán Henry Martín como el vocero del descontento y quien le echó la culpa al entrenador André Jardine.
“La explicación de la falta de gol te la podría dar mejor André. Nosotros acatamos las órdenes y seguimos el sistema de juego, pero en definitiva no estamos siendo contundentes ni generando las opciones, eso es claro. Tenemos que mejorar en todas las áreas, en lo individual y en lo colectivo”, señaló, tras la derrota de 1-0 en el Clásico Nacional ante el América, el cuarto partido en el que el equipo azulcrema se fue en blanco en el torneo.
Con poco gol, el América se acerca a la mitad del campeonato, también en un proceso de reconstrucción ya que 10 días antes del cierre de fichajes, antes de la cuarta jornada, perdió a dos elementos claves en la producción de juego: Álvaro Fidalgo y Allan-Saint Maximin, bajas no contempladas y de último momento.
En sus sustitución llegaron los brasileños Raphael Veiga y Vinícius Lima; Raphael apenas lleva dos semanas en el club y no ha jugado un partido como titular, mientras que Vinícius disputó los últimos minutos del clásico; ninguno ha influido en el marcado en un torneo en el que el América vive una crisis en el ataque, que los tiene en el décimo lugar en la tabla, fuera de los ocho mejores que al terminar jugarán la Liguilla.