El legado continúa: Aldo de Nigris Jr. debuta con Monterrey en la Liga MX
El apellido De Nigris se ha ganado un lugar trascendental en la historia del fútbol mexicano gracias a las figuras que ha entregado. Ahora, este linaje tiene un nuevo representante que busca escribir su propia trayectoria en el balompié profesional.
Este sábado 15 de agosto, Aldo Patricio de Nigris González se estrenó como futbolista profesional con la camiseta de los Rayados de Monterrey. El delantero de 18 años saltó a la cancha al minuto 65 en el encuentro de la Fecha 4 ante los Bravos de Ciudad Juárez. Consigo llevaba la ilusión de todo debutante, pero también el peso de portar en su espalda uno de los nombres más importantes del fútbol regiomontano.
A lo largo de sus primeros 25 minutos en cancha trató de responder a esta responsabilidad siendo participativo, con 9 toques de balón, 2 disparos y 1 ocasión generada frente al arco rival.
Una dinastía grabada en la historia del fútbol
Ahora bien, hablando sobre el legado de su familia, este comenzó con su tío, Antonio "Tano" de Nigris. Este inició su carrera con el Saltillo FC en 1999, pero con el paso del tiempo se convirtió en un auténtico trotamundos.
En México jugó para Monterrey, América, Puebla y Pumas, mientras que en Sudamérica defendió los colores del Once Caldas de Colombia y del Santos de Brasil. Además, probó el sueño europeo en España con el Villarreal y el Polideportivo Ejido; en Turquía con el Gaziantepspor, Ankaraspor y Ankaragücü; y en Grecia con el Larisa.
Antonio vistió la camiseta de la Selección Mexicana en 17 ocasiones, anotó 4 goles y fue parte del plantel que alcanzó el subcampeonato en la Copa América 2001. Sin embargo, la tragedia irrumpió en su vida a la edad de 31 años. Un 15 de noviembre de 2009, durante su etapa en Grecia, sufrió un problema cardíaco que derivó en su deceso.
A la leyenda del apellido también se suma la de Aldo de Nigris Guajardo, papá de Aldo Patricio y hermano de Antonio. Si bien su trayectoria se desarrolló principalmente en territorio nacional, contó con diversos triunfos que lo consagraron como figura. Debutó en 2002 con Tigres, pero también jugó para Veracruz, Necaxa, Guadalajara y Monterrey, club donde conquistó dos títulos de Liga MX, tres de la Concachampions y en el que se retiró en 2017. Asimismo, fue seleccionado nacional en 28 ocasiones, marcó 9 goles y levantó la Copa Oro en 2011.
Una joven promesa que ya dio el primer paso con Selección
Cabe mencionar que, si bien Aldo Patricio de Nigris sumó hoy sus primeros minutos en la Liga MX, su talento ya lo había llevado a probar las mieles del fútbol internacional luciendo la camiseta del Tricolor, tal como lo hicieron su padre y su tío. En su caso, lo logró representando al combinado nacional Sub-17.
De hecho, fue convocado al Mundial de la categoría celebrado en Catar durante el 2025. Ahí fue figura destacada disputando los cinco encuentros que sostuvo el equipo hasta alcanzar los octavos de final, terminando como uno de los máximos anotadores del cuadro azteca con dos goles.
Con este debut, Aldo de Nigris Jr. no solo da inicio a su camino en el máximo circuito, sino que asume la estafeta para poner una vez más en lo alto a su familia.