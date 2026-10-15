El método Rondón: los secretos de su vigencia goleadora a los 37 años

Salomón Rondón lleva 12 goles en 11 partidos del Apertura 2026, cinco más que su perseguidor más cercano, Julián Carranza. Es una cifra poco común para un delantero de 37 años, que ha desarrollado su propio método para mantenerse vigente.

Los dos últimos tantos llegaron el fin de semana: anotó dos veces en tres minutos para rescatar el 3-3 del Pachuca ante el Necaxa, el club de Carranza. Con seis jornadas por jugarse, tiene los mismos goles con los que Paulinho, Raúl Zúñiga y Uros Djurdjevic compartieron el título de goleo del Clausura 2025, y Paulinho, Joao Pedro y Armando González, el del Apertura.

Su rendimiento en México no es una novedad. En su primera etapa con los Tuzos, entre enero de 2024 y junio de 2025, marcó 36 goles en 70 partidos, y desde su regreso en enero de 2026 suma otros 17 en 34. Son 53 goles en 104 partidos con los hidalguenses, más de uno cada dos encuentros.

Entre ambas etapas pasó seis meses en el Real Oviedo, equipo español del Grupo Pachuca, donde apenas anotó dos goles en 16 partidos de LaLiga. Podría leerse como un renacimiento, pero Rondón ya había compartido el título de goleo del Clausura 2024, con ocho tantos, y había sido el máximo anotador y mejor jugador de la Concachampions de ese año, con nueve.

Detrás hay dos décadas de carrera. Debutó en 2006 con el Aragua de su país y jugó en España, Rusia, Inglaterra, China y Argentina: Las Palmas, Málaga, Rubin Kazán, Zenit, West Bromwich, Newcastle, Everton y River Plate, entre otros. Es el máximo goleador histórico de Venezuela, con 50 goles en 123 partidos, y durante años fue capitán de la Vinotinto.

La pregunta no es cómo recuperó algo que había perdido, sino cómo se mantuvo competitivo tantas temporadas.

¿Qué hace fuera de los entrenamientos?

Rondón practica boxeo desde hace años. En diciembre de 2024 contó en una entrevista que lo incorporó a sus entrenamientos individuales, no solo por la condición física: usa los desplazamientos del boxeo para ganarles la posición a los defensas.

Por su corpulencia, buena parte de su trabajo es recibir de espaldas, proteger la pelota y aguantar el contacto de los centrales, y el juego de pies del boxeo le da los segundos que necesita para dejarlos atrás.

Lo practica fuera de los entrenamientos con el equipo para mantenerse a la par de rivales más jóvenes; cuando jugaba en Málaga, incluso tenía sacos en su casa.

Rubens Valenzuela, preparador físico del Pachuca durante la etapa de Guillermo Almada, explicó a RÉCORD que Rondón dedicaba especial atención a su recuperación fuera de los entrenamientos.

“Él hace un trabajo importante regenerativo”, señaló Valenzuela, quien también destacó sus cuidados en la alimentación, la suplementación y los horarios, así como su disciplina en las prácticas y el ejemplo que representaba para los jóvenes.

El propio delantero, en una entrevista con EFE en diciembre de 2024, atribuyó su vigencia al descanso, la alimentación, el trabajo físico y lo que llamó el entrenamiento invisible: los cuidados fuera de las sesiones con el equipo.

Armando Martínez, presidente del Pachuca, lo ha descrito como un futbolista que entrena con la intensidad de alguien de 25 años, que es el primero en llegar y el último en irse, y que cuida su alimentación y su descanso.

La exigencia se mantiene con otro cuerpo técnico. “Está físicamente espectacular, los números que arroja tanto en entrenamientos como en partidos son de resaltar, de admirarse”, dijo Benjamín Mora, su actual entrenador en los Tuzos.

¿Qué aprendió de sus entrenadores?

La autoexigencia no llegó con la edad. En una entrevista publicada por el Málaga en 2012, con 22 años y en su segunda temporada en el club, Rondón explicó que se grababa para estudiar su juego.

“Soy muy autoexigente y grabo lo que hago para verme en casa y aprender y corregir lo que puedo hacer mal. Sé que tengo margen de mejora y trabajamos para hacerlo”, afirmó entonces.

En aquel vestuario coincidió con el legendario artillero neerlandés Ruud van Nistelrooy, en su último año como profesional, a quien Manuel Pellegrini le pidió ayudar a formar a los atacantes jóvenes.

En 2024, en The Coaches’ Voice, Van Nistelrooy recordó que aconsejaba a Rondón, Isco y Juanmi en lo futbolístico y en hábitos que podían beneficiar sus carreras.

Rondón ha reconocido que estudiaba los movimientos y la definición de Van Nistelrooy para sumar recursos. Años después, Rafa Benítez, su entrenador en el Newcastle, le hizo entender que un centrodelantero no podía limitarse a esperar el balón entre los centrales y le insistió en moverse para generar espacios y participar en la construcción.

En la temporada 2018-19 de la Premier League respondió con 11 goles y siete asistencias en 32 partidos, y el Newcastle lo eligió mejor jugador del año.

En noviembre de 2025, ya en el Real Oviedo, explicó que sufría cuando quedaba aislado frente a dos o tres centrales y que jugar con otro delantero le daba más compañía en el área y más opciones para pasar el balón.

Su regreso a su mejor nivel tampoco fue inmediato. En el Clausura 2026 marcó cinco goles en 20 partidos, y en solo 11 jornadas del Apertura superó los ocho con los que fue campeón de goleo en 2024.

Ante el Necaxa, Rondón marcó dos goles en tres minutos y todavía tuvo un último cabezazo para ganar el partido, que se fue desviado. A los 22 años se grababa para corregir errores; a los 37, sigue llegando antes que centrales mucho más jóvenes.