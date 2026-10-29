El plan de Tijuana para proteger a Gilberto Mora ante un posible fichaje récord

Gilberto Mora recibió una ovación en el estadio donde debutó en el Mundial de 2026, ante Sudáfrica. Más de cuatro meses después volvió a esa cancha con el Tijuana y esta vez lo aplaudieron los aficionados del América cuando ingresó al minuto 57 del empate 1-1, en el partido pendiente de la Jornada 7 del Apertura 2026.

“No voy a arriesgar a nadie por un buen resultado”, afirmó Sebastián Abreu al responder una pregunta en la rueda de prensa posterior al duelo sobre las medidas que tomó Tijuana para proteger a su principal figura.

El mediocampista regresaba después de más de un mes fuera, tras una recuperación en la que Xolos redujo sus cargas físicas y realizó evaluaciones para evitar que las molestias se agravaran. A sus 18 años, Mora suma varias interrupciones en una carrera que despierta el interés de clubes europeos y la expectativa de una posible transferencia récord para un futbolista mexicano.

Desde su debut en Primera División, en agosto de 2024, ha sumado partidos en Liga MX, Leagues Cup y compromisos con las selecciones juveniles y la absoluta. En 2025 fue titular en la final de la Copa Oro que México le ganó a Estados Unidos, con 16 años y 265 días.

Meses después jugó el Mundial Sub-20 de Chile, en el que despachó tres goles y dos asistencias en cinco partidos, y en 2026 disputó cuatro encuentros de la Copa del Mundo con la selección mayor, tres como titular.

Transfermarkt elevó su valor de 10 a 25 millones de euros después del Mundial. En octubre surgieron reportes de que Liverpool estaba dispuesto a pagar más de 50 millones de dólares por él, aunque otros señalaron después que no existía una oferta formal. Su representante, Rafaela Pimenta, no ha confirmado ninguna negociación.

Mora acumuló 75 partidos y varias interrupciones por lesiones

Para enero de 2026, Mora acumulaba más de 60 partidos en aproximadamente año y medio. Para octubre, la cifra aumentó a 75 encuentros entre Tijuana y las selecciones mexicanas.

La actividad coincidió con sus primeros problemas físicos. En 2025 tuvo molestias en un pie y, a finales de octubre, sufrió una fractura en la mano izquierda durante un entrenamiento. A principios de 2026, una pubalgia lo alejó de las canchas durante 70 días y puso en duda su presencia en el Mundial.

Se recuperó a tiempo para la Copa del Mundo, pero después del torneo su actividad siguió aumentando. En septiembre jugó cuatro encuentros en 15 días, con 236 minutos en la cancha.

El 11 de septiembre, ante Querétaro, salió al minuto 66 después de recibir una falta y presentar molestias físicas. El 16 jugó un amistoso contra San Diego FC, el 20 disputó 63 minutos y anotó de penal en el empate 2-2 con Pachuca, y el 26 marcó su primer gol con la selección mayor, ante Colombia. Fue su última aparición antes de la lesión.

Las molestias posteriores se relacionaron primero con el tobillo, pero Abreu explicó después que lo que preocupaba al club era una inflamación en la cadera, vinculada con su etapa de crecimiento y las exigencias del alto rendimiento. El técnico descartó una lesión grave, aunque decidió detenerlo hasta comprobar que podía competir sin molestias.

Abreu prioriza la salud de Mora antes que los resultados

Al responder sobre las recomendaciones médicas, el entrenador recurrió a sus 27 años de trayectoria y a su experiencia con otros futbolistas que destacaron desde adolescentes.

“Viví todo Ronaldinho con 16 años, Luis Suárez con 17, por ponerte algunos ejemplos de esos niveles de jugador”, recordó el uruguayo.

Con los jóvenes que arrastran molestias, su criterio es bajar cargas y volúmenes hasta que el dolor ceda por completo, y solo después volver a competir.

“Nunca voy a exponer a un jugador por un egoísmo de entrenador”, aseguró.

También recordó a futbolistas que siguieron jugando lesionados, incluso mediante infiltraciones, y que padecieron las consecuencias después del retiro.

“Se infiltraban y hoy están hechos fleco”, expresó.

Abreu explicó que una molestia puede provocar otra lesión cuando el futbolista modifica sus movimientos para proteger la zona afectada. Puso como ejemplo a un jugador que compensa un problema de rodilla y termina con un desgarre muscular en la otra pierna. A eso sumó los calendarios con tres partidos por semana, los viajes y los cambios de altitud.

“El alto rendimiento no es salud”, resumió.

Por eso, la recuperación de Mora no terminó cuando desaparecieron las molestias. El juvenil tuvo que completar una semana de trabajo con el grupo, superar evaluaciones físicas y responder controles y cuestionarios sobre cómo se sentía al día siguiente de cada entrenamiento. Solo entonces comenzaron a considerarlo para una convocatoria.

El regreso de Mora amplía las alternativas de Tijuana

Ante el América, Abreu contempló utilizarlo en el segundo tiempo porque esperaba un partido en el que su manejo del balón ayudara a Tijuana a encontrar pausas ante el desgaste acumulado.

“Te tiene el balón, te genera una pausa, te junta tres jugadores, te saca falta, te mete una pelota de gol que nadie espera”, describió.

Mora ingresó por Ángel Zapata y estuvo cerca de anotar al minuto 78, con un disparo desde fuera del área que pasó junto a la portería de Rodolfo Cota.

Sin él, el Tijuana disputó cinco partidos de Liga MX y se mantuvo en zona de Liguilla. Abreu reconoció que recuperarlo le da más alternativas, pero defendió al resto del plantel.

“No dependemos de una individualidad, no dependemos de su genialidad, sino que hay unos guerreros que se parten la madre sin tantas luces, sin tanto reconocimiento”, advirtió.

Xolos ha tenido que encontrar soluciones sin Mora durante sus convocatorias y sus periodos de recuperación, una experiencia que podría servirle si se concreta su salida al extranjero. El equipo es séptimo del Apertura 2026, con 21 puntos, y todavía debe enfrentar a Monterrey, Necaxa y Atlante.