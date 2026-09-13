El Toluca de Mohamed golea al Atlas de Crespo en el Apertura 2026
Toluca trasladó la celebración de la Leagues Cup al Estadio Nemesio Diez y goleó 5-2 al Atlas en la octava jornada del Apertura 2026. Alexis Vega, Jesús “Canelo” Angulo, Federico Viñas y Paulinho marcaron para los Diablos, que también contaron con un autogol de Jorge Rodríguez. Florián Monzón y Duk descontaron por los rojinegros en un partido que sufrió una pausa de 30 minutos a causa de una tormenta eléctrica. El triunfo llevó al conjunto escarlata a 16 puntos y lo colocó de manera provisional en la cima de la Liga MX.
Apenas seis días después de vencer 2-0 a Monterrey y convertirse en el primer club mexicano que conquista la Leagues Cup, el equipo de Antonio Mohamed regresó a casa sin señales de cansancio ni conformismo. Toluca conservó el hambre, castigó cada error del rival y resolvió el encuentro con una primera mitad de enorme contundencia.
Atlas tuvo la primera oportunidad clara. Víctor Ríos apareció dentro del área a los cuatro minutos y estrelló su disparo en el poste izquierdo de Ronaldo Beltrán. Aquella acción pudo cambiar el rumbo del partido, pero los visitantes perdonaron y despertaron a unos Diablos que poco a poco tomaron el control.
Helinho dio el primer aviso escarlata con un potente zurdazo desde fuera del área que Camilo Vargas desvió a tiro de esquina. En esa misma secuencia, Florián Monzón tocó el balón con la mano dentro del área. El árbitro revisó la acción en el VAR y señaló el penalti.
Alexis Vega tomó la pelota y confirmó su gran momento. El capitán engañó a Camilo Vargas con un disparo de derecha y abrió el marcador a los 18 minutos. Después de anotar en la final de la Leagues Cup, Vega volvió a aparecer en una noche importante y encendió al Nemesio Diez.
Toluca necesitó solamente tres minutos para ampliar la diferencia. Nicolás Castro encontró espacio entre las líneas y envió un pase preciso hacia el centro del área, donde “Canelo” Angulo llegó libre para definir ante Vargas. El Atlas todavía intentaba asimilar el primer golpe cuando ya tenía una desventaja de dos tantos.
La ofensiva local no levantó el pie. Al minuto 28, Bruno Méndez entregó la pelota a Federico Viñas y el delantero uruguayo firmó la mejor anotación de la tarde. Viñas sacó un zurdazo desde fuera del área que terminó en la escuadra derecha. Vargas voló, pero nunca tuvo una posibilidad real de detenerlo.
El 3-0 antes de la media hora reflejó la diferencia entre ambos equipos. Atlas tuvo algunos acercamientos y Paulo Ramírez rozó el poste con un disparo lejano, aunque los rojinegros nunca encontraron la solidez necesaria para contener a un Toluca que atacó con velocidad, precisión y variantes.
Mohamed sustituyó a Viñas por Paulinho al descanso. Atlas también modificó su ofensiva con los ingresos de Duk y Sergio Hernández. Los cambios visitantes surtieron efecto de inmediato: al minuto 50, Luís Esteves cobró un tiro de esquina y Florián Monzón conectó un cabezazo que superó a Beltrán.
La esperanza rojinegra apenas duró dos minutos. “Canelo” Angulo recibió la pelota dentro del área y asistió a Paulinho, quien definió de zurda frente a la portería para colocar el 4-1. El delantero portugués, que no marcaba desde marzo, respondió en su regreso al Nemesio Diez y confirmó la profundidad del plantel escarlata.
El quinto tanto llegó al minuto 59. Jesús Gallardo mandó un centro desde la izquierda y Jorge Rodríguez trató de cortar el servicio, pero desvió la pelota hacia su propia portería. El autogol convirtió la victoria en goleada y terminó con cualquier posibilidad de reacción del Atlas.
La intensa lluvia que acompañó el segundo tiempo dio paso a una tormenta eléctrica. El árbitro activó el protocolo de seguridad cerca del minuto 68 y ordenó que los futbolistas abandonaran la cancha. El encuentro se reanudó después de una pausa de aproximadamente media hora.
Atlas aprovechó el regreso para reducir nuevamente la distancia. Al minuto 78, Duk apareció cerca del segundo poste y remató de derecha para marcar el 5-2. El delantero caboverdiano acortó la diferencia, aunque el partido ya estaba resuelto.
Toluca administró los últimos minutos, soportó los intentos aislados del rival y cerró otra tarde de fiesta ante su afición. Los Diablos no ofrecieron un partido perfecto en defensa, pero su poder ofensivo resultó demasiado para un Atlas que pagó caro cada desajuste y ya acumula tres jornadas de liga sin victoria.
La conquista internacional no redujo la ambición del Toluca. El equipo de Mohamed regresó al Apertura con cinco goles, cuatro anotadores distintos y otra demostración de la cantidad de recursos que posee en ataque. En el Infierno, el campeón todavía tenía ganas de celebrar.