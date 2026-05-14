Enner Valencia: volver 11 años después y ser líder de Pachuca
El Pachuca encontró en Enner Valencia algo que pocas veces aparece en una Liguilla: un delantero que a sus 36 años es capaz de cambiar una serie. El ecuatoriano encabezó, con dos goles, la eliminación al bicampeón Toluca en los cuartos de final del Clausura 2026 y confirmó que a pesar de su veteranía, todavía puede ser el líder ofensivo de un equipo.
Valencia marcó el único tanto en el partido de ida en el Nemesio Diez y abrió la vuelta en el Hidalgo con el penalti que terminó por romper la eliminatoria ante el equipo de Antonio Mohamed. Pachuca ganó 3-0 el global y se instaló en semifinales frente a Pumas, con el sudamericano como la principal referencia ofensiva. Sus dos anotaciones son la segunda mejor cantidad en la fase final, solo detrás de los tres de Alejandro Zendejas.
Enner llegó a esta Liguilla con los mismos dos goles que había marcado durante toda la fase regular. Sus números de la primera ronda del Clausura eran discretos: 2.86 goles esperados, promedio de 0.4 anotaciones por partido, sin asistencias.
Pero cuando el certamen entró en su fase definitioria, en la de matar o morir, apareció Valencia. Pachuca no necesitaba un delantero para acumular estadísticas en la fase regular, sino en la Liguilla, cuando el título se define. Eso es justamente lo que el ecuatoriano ha hecho durante buena parte de su carrera.
El delantero volvió al club en septiembre de 2025, once años después de salir como una de las grandes revelaciones ofensivas de la Liga MX tras marcar 18 goles en 25 partidos en su primera etapa con los Tuzos en el Clausura 2014. Su regreso fue leído inicialmente como una apuesta emocional de Pachuca: recuperar a un referente en el cierre de su carrera.
Sin embargo, Valencia llegó todavía como uno de los líderes de Ecuador. Capitán de la selección, mundialista en Brasil 2014 y Qatar 2022, arribó desde Internacional de Porto Alegre con 47 goles internacionales y después de participar en la clasificación ecuatoriana rumbo al Mundial de 2026.
Lo hizo con un futbol diferente. Ya no vive únicamente de la explosividad que lo convirtió en figura hace una década, ahora pesa desde la lectura del juego, más juego en el área y la capacidad para liberar espacios para jugadores como Robert Kenedy y Oussama Idrissi. Pachuca encontró en él algo más estable que una racha goleadora: experiencia para jugar series de eliminación.
Eso ayudó ante Toluca. Mientras los Diablos llegaron golpeados por las ausencias de Paulinho, Federico Pereira, Alexis Vega y Jesús Gallardo, los Tuzos encontraron a un delantero que aparece en los momentos de tensión.
Ahora, el Pachuca y Valencia se enfrentarán al líder Pumas. Pachuca disputará una semifinal distinta, más física y cerrada, pero lo hará con un atacante que salió del letargo y espera ser el factor que guíe a los Tuzos a la final.