Erik Lira volvió del fichaje fallido y rozó el gol en el triunfo de Cruz Azul
Al arrancar el partido de la séptima jornada del Apertura 2026, que terminó con una victoria de 1-0 del Cruz Azul sobre el Santos, las cámaras buscaron a un solo futbolista: Erik Lira volvía a una convocatoria del celeste después de perderse los encuentros pasados ante Atlas y Necaxa mientras su salida al Mónaco parecía encaminada.
Cinco días antes todavía esperaba ser jugador del club francés. La operación se cayó en el cierre del mercado porque el Mónaco no consiguió liberar la plaza de extracomunitario que necesitaba para registrarlo, luego de que Folarin Balogun decidió no completar su transferencia al Everton.
El capitán celeste regresó a La Noria hoy, tras unas dos semanas fuera de la dinámica del equipo. Empezó en la banca, tras no jugar desde el 16 de agosto ante Tijuana.
La espera terminó a los 79 minutos, cuando Joel Huiqui lo mandó al campo por Jeremy Márquez y el Estadio Banorte lo recibió con una ovación. Volvía después de un verano con actuación destacada en el Mundial 2026 con México, que fue lo que despertó el interés del Mónaco.
Cuatro minutos más tarde estuvo a centímetros de convertir el regreso en gol: recibió dentro del área, sacó un derechazo y el balón pegó en el poste izquierdo de Carlos Acevedo, al 83.
Fue la jugada que mejor resumió la tarde. El Cruz Azul se pasó buena parte del partido buscando cómo romper a un Santos que llegó como penúltimo del Apertura 2026.
Una tarde sin claridad
La Máquina se acercó desde el primer tiempo, pero sin puntería. Luka Romero quedó cerca al 35 y Agustín Palavecino probó antes del descanso, mientras Santos encontraba espacios y obligaba a intervenir a Kevin Mier.
En el complemento subió la presión. Palavecino volvió a amenazar, Márquez probó desde fuera del área y Huiqui empezó a mover el equipo. Al 61 entró Alan Mozo por Rogelio González, en su debut como celeste y también entre aplausos, y en el mismo minuto Paradela sustituyó a Romero.
Cuando el empate parecía definitivo, Andrés Montaño ingresó al 87 por Carlos Rodríguez. Al 89 encontró a Paradela dentro del área y el argentino definió de derecha, junto al poste izquierdo, para el 1-0.
Es la segunda victoria consecutiva del Cruz Azul, tras el 3-1 sobre Necaxa, y la quinta seguida frente a Santos, que sigue sin ganar en el Apertura 2026. El resultado dejó a los celestes en el sexto lugar con 12 puntos, a cuatro del líder América.
Lira estuvo a punto de jugar en Europa y terminó de vuelta en La Noria menos de una semana después. Entró entre aplausos y, cuatro minutos más tarde, el poste evitó que la vuelta también terminara en gol.