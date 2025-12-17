"Es un Toluca de época"
Hernán Cristante habla con el temple de un arquero seguro. Sus palabras surgen siempre de un veloz, pero evidente proceso reflexivo. No lanza el comentario como si se tratara solo de desviar el balón, por el contrario, lo hace firme, sin conceder rebote y desde el pedestal en el cual se ubica una inolvidable generación de futbolistas campeones. “Lo que pasó en Toluca en 2025 ha sido extraordinario; estos jugadores ya pasan a la historia, sin lugar a dudas”, dice el tres veces ganador de Liga con los Diablos.
El exportero estuvo presente en los dos partidos de la anterior final del Apertura 2025. En Toluca, su casa, bajó al campo antes y después de la agónica serie de penaltis tras la cual esta nueva versión de los Diablos Rojos, dirigidos por Antonio Mohamed, se alzó con el bicampeonato en México.
La piel se le erizó al ver a La Bombonera entregada como ocurría años atrás, cuando el grupo conformado por él, además de José Saturnino Cardozo, Vicente Sánchez, Sinha, Paulo da Silva, Víctor Ruiz y David Rangel, entre otros, comenzaron a construir la grandeza moderna de este club. “Ha sido una temporada espléndida. No debemos esperar diez años para decir que este equipo se perfila para ser histórico; ya lo es”, sentencia.
La pregunta acerca de las similitudes y diferencias entre el Toluca multicampeón de los 90 y el actual doble monarca dirigido por Antonio Mohamed es obligada; de hecho, Cristante pareciera esperarla, como cuando se ubicaba en el campo como ningún otro arquero de su generación para cortar un remate. “Yo creo que hay similitudes. La diferencia es que aquel equipo perduró un poco más en el tiempo, incluso con técnicos distintos. La línea se fue rompiendo, algunos nos fuimos yendo, pero la esencia continuó”.
Para el hoy estratega, que recién dirigió al convulso Puebla, a los pupilos de Mohamed todo les ha ocurrido muy rápido. En solo un año han puesto patas arriba a la ciudad y se han hecho de un respeto marcial en la liga. Irrumpieron con una categoría aplastante hace un año al evitar el cuarto título en fila del América y marcar un radical cambio de hegemonía.
“Este Toluca es un equipo que puede seguir trascendiendo”, dice después de un intenso fin de semana en el cual, confiesa, tuvo llamados a televisión —fue analista invitado en Fox Sports—, reuniones con compañeros, grabaciones de promocionales, llamadas telefónicas con periodistas y diversos compromisos familiares. “Este equipo cuenta con futbolistas formidables, pero, te repito, todo se ha dado muy aprisa y algunos apenas comienzan a hacerse reconocibles. El Toluca anterior tenía figuras de un gran peso e inolvidables como José (Saturnino Cardozo), Sinha, Vicente Sánchez, Paulo da Silva, por recordar a algunos”.
Desde su concepción del juego actual, Cristante valora aquellos días del Toluca como tiempos de un futbol distinto. Dice, sin restar mérito alguno al actual campeón, que aquella generación surgió en una época un tanto más compleja porque había más clubes capaces de vencer a un equipo puntero. “Hoy la competencia quizá esté más concentrada en algunos equipos, es más corta, pero sigue siendo difícil”.
Sin embargo, hace flotar sobre cualquier mar de dudas una certeza: este Toluca del Turco Mohamed “va a ser recordado como un equipo de época”.
—¿Quieres conocer mi primera impresión después del final del partido de vuelta? —pregunta Cristante en un veloz intercambio de papeles.
—Sí, claro. —respondo con curiosidad.
—Ahora que el Toluca volvió a coronarse campeón lo primero que vino a mi mente fue: “van a tener que ampliar el mural que hay en el estadio”, porque ahora más jugadores merecen ser agregados. —finaliza, siempre certero, el exarquero.