César “Chino” Huerta respaldó a Esteban Solari en uno de los momentos más complicados de su etapa como entrenador de Pumas. A un partido de terminar la fase regular del Apertura 2026, el conjunto universitario ocupa el undécimo lugar y necesita vencer a Monterrey, además de esperar otros resultados, para conseguir su clasificación a la Liguilla.

“Nosotros estamos a muerte con el Tano. Si bien al principio nos costó, más que agarrar su idea, los conceptos de presión, de una cuestión más táctica, yo creo que hemos ido partido a partido mejorando eso y se ha notado”, declaró Huerta en conferencia de prensa este viernes 20 de noviembre.

El respaldo llega después de un torneo que contrasta con el Clausura 2026, cuando Pumas terminó como líder general y alcanzó la final bajo la dirección de Efraín Juárez. Ahora, con Solari en el banquillo, los universitarios suman 21 puntos después de 16 jornadas y corren el riesgo de quedarse fuera de los ocho mejores.

Sin embargo, Huerta rechazó que la responsabilidad de los resultados recaiga únicamente en el entrenador y pidió mayor autocrítica a sus compañeros.

“Nosotros, como jugadores, tenemos que ser muy autocríticos y asumir la responsabilidad que debemos tomar. El Tano nos da las herramientas para salir a disputar el partido, pero después nosotros accionamos y ya son cosas que no dependen de él”, expresó.

Pumas compitió contra los líderes, pero perdió puntos ante rivales directos

El extremo mexicano reconoció que la irregularidad ha marcado el torneo de Pumas. Aunque los universitarios consiguieron resultados importantes contra algunos de los principales candidatos al título, también dejaron escapar unidades que hoy comprometen su clasificación.

“Si nos basamos en estadísticas, de los primeros cuatro lugares de la tabla, solo con uno de ellos perdimos. Entonces, creo que el equipo hace muy bien las cosas y ha estado en crecimiento constante. Ha habido desconcentraciones y detalles que nos han hecho dejar ir muchos puntos importantes”, explicó.

Los números respaldan parcialmente su evaluación. Pumas venció 2-1 al Toluca, cuarto de la clasificación, y empató 3-3 contra Cruz Azul y 2-2 frente al América, primero y segundo de la tabla, respectivamente. Su única derrota ante los cuatro primeros fue contra Chivas, que lo goleó 3-0.

No obstante, también perdió 2-0 ante Tijuana y 3-0 frente a Pachuca, dos equipos con los que ahora compite directamente por un boleto a la Liguilla.

Pumas necesita vencer a Monterrey y esperar otros resultados

Con 21 puntos y una diferencia de goles de -2, Pumas llega a la última jornada por detrás de León (23), Pachuca (22) y Tijuana (22), además de Monterrey, que ocupa el séptimo puesto con 24 unidades.

Si los universitarios vencen a Rayados por uno o dos goles, necesitarán que León pierda ante Santos y que Pachuca y Tijuana no ganen sus respectivos encuentros. Una victoria más amplia podría abrir otras combinaciones de resultados.

Pese a este escenario, Huerta insistió en que el plantel no debe distraerse con lo que ocurra en otras canchas.

“El equipo sabe perfectamente que lo único importante es lo que depende de nosotros y es lo que hemos trabajado durante la semana: lo concentrados que debemos salir a jugar ese partido, porque sabemos que no tenemos margen de error”.

Pumas recibirá a Monterrey este sábado 21 de noviembre, a las 19:00 horas, en el Estadio Olímpico Universitario. Será la última oportunidad para que el equipo de Solari evite que la temporada termine antes de la Liguilla, apenas seis meses después de haber disputado la final del futbol mexicano.