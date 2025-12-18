EXCLUSIVA | Conoce a Marc Spiegel, el empresario estadounidense que compró al Querétaro
Marc Spiegel es uno de los nuevos rostros del futbol mexicano. Antes de comprar el Querétaro, el único contacto que había tenido con México, fue un trabajo juvenil en un restaurante llamado La Cazuela, en su natal Louisville, Kentucky. Eso fue hace décadas. Hoy, con su fondo de inversión Innovatio Capital, apuesta por invertir en ese país que solo conocía por su sabor. Hizo una inversión millonaria en el balón nacional y habla con soltura del futbol mexicano, de sus oportunidades de negocio y de cómo, algún día, la Liga MX puede fusionarse con la MLS.
—Bueno, primero que nada, cuéntame sobre ti. Cuéntame sobre Innovatio Capital, ¿qué tipo de empresa es la tuya?
—Sí, Innovatio es una compañía que inicié para invertir en deportes alrededor del mundo, realmente fuera de Estados Unidos.
Así que, bueno, hemos analizado —lo he dicho varias veces— más de 200 clubes de fútbol en todo el mundo antes de decidir invertir en Querétaro. Pero es un vehículo con el que, sin duda, haremos otras inversiones en los próximos 10 o 15 años.
—¿En qué otros equipos del mundo estaban interesados?
—En muchos. Equipos de España, Inglaterra, Francia, Italia, Holanda, Dinamarca, Japón, Brasil, Australia… realmente en muchas ligas diferentes. De primera, segunda e incluso algunas de tercera división. Pero estábamos buscando la mejor oportunidad, y sobre todo una liga con el mayor potencial de crecimiento. Y realmente sentimos que México y la Liga MX son esa liga.
—¿Algún equipo en específico que recuerdes?
—Hemos visto muchos y tenido conversaciones con varios, así que sería difícil elegir solo uno.
—¿Y quién te invitó a la Liga MX? Es decir, ¿quién fue tu primer contacto?
—Bueno, coincidí en una cena con el ex presidente de la FMF, Juan Carlos Rodríguez. Él realmente fue un gran promotor de la liga —esto fue cuando aún estaba en su antiguo cargo—, pero después de esa reunión empezamos a estudiarla más a fondo y tuvimos varias conversaciones con personas involucradas en la liga, gente del fútbol global.
Y creo que algo que no me sorprendió, pero sí me llamó la atención, fue que todos sentían que México estaba listo para explotar en el buen sentido, que realmente puede convertirse en una de las ligas más importantes del mundo, tanto desde una perspectiva deportiva como comercial.
–¿Quién hizo la invitación para ser parte de la Liga MX
–Juan Carlos Rodríguez.
—Juan Carlos intentó traer el fondo de inversión Apollo. ¿Sabías de esa negociación, la que involucraba a toda la Liga MX? ¿Estabas al tanto de eso?
—No lo sabía en ese momento. Obviamente, lo supe después, cuando hicimos nuestro proceso de debida diligencia, pero antes no lo sabía. Sabía de otras ligas en las que había entrado capital privado y entendía en general cómo funcionaba, pero durante el proceso de adquisición de Querétaro aprendimos más sobre ese acuerdo que se propuso. Creo que hay cosas muy buenas ahí que ojalá podamos seguir refinando y desarrollando.
—¿Qué opinas del perfil de la Liga MX?
—Creo que la Liga MX tiene una base increíble. El talento local es muy fuerte, la afición es apasionada y el consumo del fútbol en México —tanto en televisión como en digital— es enorme. Lo que falta, en mi opinión, es una estrategia coordinada para aprovechar todo ese potencial, especialmente a nivel internacional.
Si se logra estructurar mejor la parte comercial, mejorar la infraestructura y continuar elevando los estándares deportivos, la Liga MX puede estar fácilmente entre las cinco o seis ligas más importantes del mundo. Hay muchísimo potencial sin explotar y creemos que es un gran momento para invertir aquí.
Ya es una liga grande. Si ves a los aficionados, no solo en México sino también en Estados Unidos hay decenas de millones de fans. Mi primera experiencia fue aquí en Atlanta, cuando el Club América vino a jugar contra Atlanta United. Solo al ir a ese partido y ver todo el amarillo y todo el apoyo, sabías... Obviamente sabíamos lo importante que es el futbol en la cultura mexicana, pero creo que al hablar con personas, ya sea en Europa, Sudamérica o incluso en Estados Unidos, realmente creen que la Liga MX apenas está empezando a crecer, y el potencial es enorme. Así que para nosotros, querer ser parte de eso y realmente ayudar en ese crecimiento, y hacer todo lo que podamos para ser un gran compañero de la liga y de los otros propietarios, así es como lo vemos.
–¿Has estado con los otros? ¿Conoces a alguno?
– Algunos me llamaron justo después, con otros ya me conecté, creo que he hablado con todos ellos. Pero ciertamente espero conocerlos a todos y colaborar, ya que tenemos muchas oportunidades para hacer cosas grandiosas juntos.
– Sabes que tenemos personas muy poderosas allí, como Emilio Azcárraga con su imperio Televisa, Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, otro canal muy grande en México. ¿Qué piensas de eso? ¿Te parece interesante?
– Bueno, Televisa obviamente tiene nuestros derechos de transmisión en Estados Unidos con Univisión. Así que mira, creo que manejan un gran negocio. Club América... América es un gran club y ciertamente va a seguir creciendo. Han hecho un gran trabajo en lo deportivo. La marca es enorme, y desde Carioca aspiramos a hacer muchas de esas cosas. Tenemos mucho por mejorar y crecer, pero definitivamente respetamos lo que ellos han construido, no solo en el fútbol, sino en su negocio en general.
– ¿Habías oído hablar de Querétaro antes de comprar el equipo? Incluso la ciudad de Querétaro es un lugar algo extraño, creo.
– Sí había visto algo de futbol mexicano, pero no había escuchado del equipo. Así que cuando empezamos a estudiar la liga y los equipos que eran propiedad de dueños multi-club, vimos cuáles podrían estar dispuestos a vender. Fue uno de los que probablemente menos conocíamos, pero mientras más estudiábamos, más nos gustaba, y nos enamoramos de él.Y por eso decidimos que aquí era donde queríamos plantar nuestra bandera y decir: este será nuestro primer equipo. Es una ciudad con mucha gente joven, así que hay mucho crecimiento. Empresas internacionales, el aeropuerto conectado con varias ciudades de Estados Unidos, y ahora también con Madrid, y esperamos que más ciudades se conecten.
–¿Y cómo recuerdas esa primera vez en Querétaro?
– Fue increíble. Recuerdo que lo describí a unos amigos diciendo: “¿Sabes cuando hablas por teléfono con alguien y luego lo ves y se ve diferente a lo que esperabas?” No sabía qué esperar. Lo busqué por internet, en YouTube, pero ya estando ahí, nos sentimos como en casa. Nos sentimos cómodos. La escena gastronómica es genial. Recuerdo que la primera vez salimos a comer sushi y fue increíble. Como estadounidense, manejas por la calle y ves Costco, Krispy Kreme, Walmart, cosas familiares. No esperaba eso, pero luego te das cuenta de lo que pasa en esa ciudad y del orgullo de su gente por su crecimiento y cómo son amigables con los negocios. No quiero decir que desde la primera visita lo supimos, pero la sensación fue bastante buena.
– Y los tacos también, ¿no?
– Sí, sí. De hecho, hace unas semanas estuve ahí, y comimos tacos en el almuerzo. Estábamos trabajando en las instalaciones y trajeron tacos. Fueron geniales. Mi primer trabajo fue a los 14 años en un restaurante mexicano en Kentucky llamado La Cazuela. Así que he sido fan de la comida mexicana por mucho tiempo.
– La Cazuela. ¿Tenías 14 años? ¿Fue tu primera experiencia relacionada con México? – Nunca había estado en México hasta 2022. Fui al partido de clasificación al Mundial entre Estados Unidos y México en el Azteca en 2022, y fue una gran experiencia. Me encantó la ciudad, su energía, la gente fue increíble. El tráfico fue complicado. Tardamos mucho en llegar y salir del estadio, pero me gustó mucho y he regresado muchas veces desde entonces. —¿Cómo fueron las negociaciones con Jorge Alberto Hank para comprar el Querétaro? —Sí, con Jorge Alberto. Muy profesional, muy directo... no fue fácil. Ninguna transacción, grande o pequeña, es fácil. Pero creo que lo que nos dimos cuenta, especialmente como estadounidenses, fue que hacer negocios en México era mucho más parecido a lo que estamos acostumbrados, comparado con si hubiéramos comprado en otros lugares, como en Inglaterra o la Unión Europea. La estructura fiscal, la estructura empresarial, están mucho más alineadas. Así que fue bueno. Realmente queríamos entender el negocio, los patrocinadores, los jugadores, y sabiendo que seríamos los primeros estadounidenses en pasar por este proceso. Él y su equipo fueron increíbles.
—¿Y cómo llegaron al valor? Se escuchó que fue de 110 millones de dólares, ¿o cuál fue el valor del equipo?
—Fue un poco más, pero analizamos los estados financieros y lo vemos como un negocio. Afortunadamente, uno de mis socios es alguien con quien he trabajado por más de una década en el área financiera, y lo analizamos como si fuera cualquier otra empresa. Entendemos el flujo de caja, las utilidades, y las diferentes palancas de crecimiento. Lo que es diferente, y creo que la gente no lo nota, especialmente en comparación con algunos otros clubes que se venden, es que si vas a Europa, casi todos esos clubes pierden dinero, y no puedes valorarlos realmente con base en el EBITDA o las ganancias. En cambio, en México tienes negocios funcionales. Y eso es emocionante. Y creo que, a medida que el mundo se dé cuenta de cuán sólidas son las estructuras empresariales en la Liga MX, continuará creciendo en popularidad, y creo que la inversión seguirá llegando, porque es diferente a lo que encuentras en la mayoría de lugares del fútbol global. Así que, sí, nos tomamos nuestro tiempo, necesitábamos entender el negocio a fondo, y básicamente lo valoramos como cualquier otro negocio que hemos adquirido en el pasado.
—¿Fueron 120 millones?
—Sí, o sea, no quiero entrar en detalles porque obviamente hay confidencialidad, pero fue un poco más que eso.
—Y te lo pregunto porque mucha gente aquí en México decía: “¿Ese es el valor del Querétaro? Es una cifra elevada para mucha gente, porque Querétaro es un equipo tradicional, pero nunca ha sido campeón de la Liga MX. Además, tuvo un problema de violencia hace poco más de tres años. ¿Tomaron todo esto en cuenta?
—Sí, lo estudiamos. Fue un solo evento, y creo que analizamos por qué sucedió. Hay muchas razones, pero también… no íbamos a dejar que un solo evento definiera el pasado y el futuro del club. Es un lugar extremadamente seguro. Ves el perfil del lugar… y, mira, nadie quiere que algo así ocurra. Vas a los partidos y estos son eventos para fanáticos... perdón, para familias. Tienen que ser experiencias positivas. Y ciertamente sentimos eso, y vamos a trabajar para que esa experiencia sea cada vez mejor.
—Si el Querétaro vale más de 120 millones, ¿Cuánto vale el América entonces?
—Mira, América... creo que América vale mil millones de dólares, si no es que más. Creo que la Liga MX se debe comparar con la MLS. Si ves los valores, genera tanto o más ingresos, es más rentable, tiene más potencial de crecimiento, bases de fans más grandes, y realmente está aprovechando patrocinios que cruzan las dos fronteras: Estados Unidos y México. Eso no lo puedes hacer tanto en la MLS, así que, si la gente se toma un momento y dice: “Veamos lo que tenemos”, en lugar de ver lo que creíamos que era hace 10 años…
—¿Y qué piensas de Chivas?
—Gran club. Tiene muchísima tradición. Una afición increíble, la historia en el fútbol mexicano, y obviamente con sus decisiones en cuanto a la selección de jugadores, siendo sólo mexicanos, creo que es algo muy único hoy en día, considerando lo global que se ha vuelto el fútbol. Pero les tengo muchísimo respeto como club. Y, por lo que he escuchado, tienen un gran estadio, así que tengo muchas ganas de ir algún día..
La liga mexicana… tuve una conversación el viernes con un amigo en España, y me dijo: “Todo de lo que hablamos ahora es del valor que pueden tener los equipos en México”. Ésta es una persona que es dueña de un equipo en la segunda división de España, y están hablando del valor. Y creo que a veces, cuando estás demasiado cerca de algo, solo ves los problemas y no ves la oportunidad ni el potencial. Y creo que si das un paso atrás, hay mucho que valorar de la liga mexicana.
El mundo lo está notando. Tal vez incluso más que la propia gente dentro de México.
—Se dice que te reuniste con Mauricio Kuri, el gobernador de Querétaro, cuando estabas tratando de comprar el equipo. ¿De qué hablaron? Él dice que una de las principales cosas que te pidió fue que el equipo se quedara en Querétaro.
—Sí, nosotros nunca tuvimos interés en moverlo. Estábamos invirtiendo en esa ciudad, en ese estado. Sería una tontería moverlo.
—Empezaste conversaciones con Juan Carlos Rodríguez, como me dijiste, pero actualmente estás en contacto con Mikel Arriola. ¿Qué opinas de él? ¿Cómo han sido las conversaciones y todo con el representante de la Liga MX?
—Quiere lo mejor para la liga y creo que realmente entiende que, incluso desde una perspectiva estadounidense, cuando ves a alguien como Roger Goodell (en la NFL) o Adam Silver (en la NBA), su trabajo es hacer lo que sea mejor para los dueños y maximizar el valor de los equipos en la liga. Y creo que él entiende que se vienen cambios. Entiende que hay oportunidades tremendas para crecer, mejorar, y realmente modernizar y profesionalizar ciertos aspectos de la liga.
—En la actualidad los equipos de la Liga de Expansión —que es algo así como la Segunda División de España—, ahora no pueden ascender a la Liga MX. ¿Qué has escuchado sobre eso y qué opinas?—Sí, obviamente acaban de perder el caso legal. Creo que mientras seguimos buscando crecer dentro de la liga hay una oportunidad para que uno, dos o tres de esos equipos encuentren una manera de mejorar sus clubes y tal vez ascender. Tal vez. Pero creo que todos entienden que la forma en que se genera más valor es con una estructura como la actual o similar a la de la MLS, donde realmente puedes invertir, tener estabilidad y estructura. Creo que ya lo he dicho antes: el ascenso y descenso era algo que funcionaba cuando cada pueblo tenía su equipo… hace 150 o 100 años.
Hoy se habla de sumas enormes de dinero, y eso crea muchos problemas. Sinceramente, por eso ves tantos equipos alrededor del mundo en crisis económica: porque pierden muchísimo dinero. Con un solo penal, pueden perder el 70% de sus ingresos de la noche a la mañana. Y ningún negocio puede planificar adecuadamente bajo esas condiciones.
– ¿Estás involucrado con algún equipo de la MLS?
– No, tenía boletos... tengo boletos para Atlanta United desde que empezaron aquí en, creo que 2016. Mi esposa y yo, ninguno de los dos es de Atlanta, pero ese equipo nació y hubo mucho entusiasmo, pero conozco a varios de los ejecutivos y parte del staff. Gente muy buena, muy solidaria. Creo que se emocionaron mucho cuando se enteraron de que compré al Querétaro y de que cerramos el trato. Así que espero que en el futuro haya partidos amistosos entre ambos clubes.
– ¿Crees que la MLS y la Liga MX pueden ser una sola liga algún día? ¿Y cuándo podría pasar?
– Buena pregunta. ¿Creo que sí? Sí, lo creo. Creo que si esas dos ligas encuentran una manera de unirse —supongo que si encontramos una manera de unirnos—, estarías hablando probablemente de la segunda liga más grande del mundo, detrás de Inglaterra.
Hay muchos paralelismos. Las aficiones... entender que la comunidad mexicana y mexicoamericana en Estados Unidos es enorme y una parte muy importante de nuestra cultura, especialmente en lo deportivo y en el futbol. Y si miras geográficamente, para mí en Atlanta sería mucho más fácil jugar contra Querétaro, América o Cruz Azul que tener que ir a Seattle, Vancouver o Portland, ¿no?
Entonces se pueden hacer muchas cosas. Alguna vez se habló de que podía ser en 2026… ¿Creo que puede pasar en cinco o diez años? Sí, lo creo. Obviamente tendría que pasar muchas cosas, y no pretendo saber todos los detalles, pero creo que hay voluntad para explorarlo y ver qué puede significar para todos. Porque cuando hablamos de nuestra transacción, queremos que sea una transacción sin fronteras. Y ciertamente creo que el futbol en Norteamérica puede ser sin fronteras.